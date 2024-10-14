友和YOHO雙11購物優惠　逾20個品牌優惠碼、折上折激減近$4000

友和YOHO舉行雙11前哨戰優惠，釋出超過20個品牌優惠碼，亦有精選產品折上折，減價近$4000，另外亦大派雙11優惠券總值100萬，不妨睇睇有沒有心水產品。

超抵優惠碼 即日起至10月21日期間，友和推出多個品牌優惠碼及折扣狂搶，包括Samsung、TCL、正負零、iLife、Gama、Foreo、Dualsonic、Dr. Arrivo等，涵蓋大型家電、家庭影音、美髮、美容保養及護理、廚房電器，減幅由$30至$600，不容錯過。

額外再送優惠券 另外在10月21日前，凡在友和YOHO網店或門市購買任何產品，即可額外獲$50電子優惠券。優惠券將於11月1日生效，購物滿$2000即可使用！精選產品折上折，包括TCL 65吋4K QLED Google智能電視機，原價$10980，現優惠價$5780；三星Samsung Q60D系列43吋QLED 4K智能電視機原價$6480，優惠價$4480。 另外還有$598 IRIS OHYAMA Ricopa IH電磁爐、$620 SOUYI SY-149 搖頭式放濕UVC殺菌冷暖風機、$780 Aurabeat ALC-M2 AG+ FamilyGuard 醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機及$580 Morus V6 真空吸附掛燙機等產品。