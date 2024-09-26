熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 尚柏 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-09-26 19:06:33

吉隆坡直擊！華為新出智能手錶HUAWEI WATCH GT 5　新增情緒管理、高爾夫球場模式

分享：
華為推出全新HUAWEI WATCH GT 5系列、HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版以及HUAWEI MatePad Pro 12.2”平板電腦。

華為推出全新HUAWEI WATCH GT 5系列、HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版以及HUAWEI MatePad Pro 12.2”平板電腦。

adblk5

華為今天於吉隆坡舉行發布會，雖然不見最近話題三摺手機Mate XT，但都有一系列全新智能手錶及平板產品。以穿戴「時尚，更跨越 (Fashion Forward)」的理念，推出HUAWEI WATCH GT 5系列、HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版以及最新平板HUAWEI MatePad Pro 12.2”。

（左起）電視主持及KOL Susuca Mak、插畫師Rokku及旅行Content creator Brandy戴上全新HUAWEI WATCH GT 5系列。 HUAWEI WATCH GT 5有分Pro版（備有46mm及42mm）以及標準版（備有46mm及41mm）。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro功能一覽。 HUAWEI WATCH GT 5系列以銳邊設計，棱角分明。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro以鈦合金物料及納米微晶陶瓷製作。

HUAWEI WATCH GT 5全新登場

全新HUAWEI WATCH GT 5系列以銳邊設計，分Pro版（備有46mm及42mm）以及標準版（備有46mm及41mm），分別為製作物料及部分功能。HUAWEI WATCH GT 5 Pro採用航天級鈦合金及納米微晶陶瓷製作而成，更有質感而且耐用。

adblk6
HUAWEI WATCH GT 5特大錶面，支援多種運動及健康功能。 HUAWEI WATCH GT 5的情緒健康管理助手，並以可愛的大熊貓作錶面。 HUAWEI WATCH GT 5 Pro設有高爾夫球場模式。

加強健康檢測及運動模式

這系列率先支援HUAWEI TruSense系統，支援升級感測器及演算法，帶來整合式健康與運動監測功能，健康管理體驗更快更準更全面。監測心率、血氧量以及呼吸頻率時增強了讀取訊息的準確性。

HUAWEI TruSense系統亦支援華為首個「情緒健康管理助手」，推測用戶的情緒狀態，基於科學分析建議用戶進行呼吸練習或適當運動。

提供多項專業級運動功能，HUAWEI WATCH GT 5 Pro支援高爾夫球場模式，包含全球超過15,000個高爾夫球場地圖，另亦支援自由潛水模式以及越野跑等運動。搭載HUAWEI Sunflower向日葵定位系統，支援更精準的全球導航衛星系統 (GNSS) 追蹤功能。

HUAWEI WATCH GT 5 46mm及GT 5 Pro 46mm版本可支援長達14天續航，GT 5 41mm及GT 5 Pro 42mm則支援長達7天續航。將於10月4日開售，建議零售價如下：

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm
曜石黑 – 氟膠錶帶 $2499
鈦空銀 – 鈦金屬錶帶 $3499

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42mm
冰川白 – 氟膠錶帶 $2999
陶瓷白 – 陶瓷錶帶 $4399

HUAWEI WATCH GT 5 46mm
幻夜黑 – 氟膠錶帶 $1799
托帕藍 – 編織錶帶 $2099

HUAWEI WATCH GT 5 41mm
冰晶藍 – 氟膠錶帶 $1799
馬鞍棕 – 編織錶帶 $2099

 

全新的HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版採用雙色納米技術陶瓷錶圈，外觀豪華。 HUAWEI WATCH Ultimate採用超堅固非晶鋯合金。

HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版

全新的HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版採用雙色納米技術陶瓷錶圈，呈現出悅目的白綠基調配色。採用超堅固非晶鋯合金材質，結合液態金屬製造工藝及高強度藍寶石玻璃鏡面，盡顯奢華質感。支援10 ATM防水等級及100米潛水的智能手錶，並可提供長達14天的超長續航能力。

新加入高階高爾夫球場模式以及升級的探險模式，前者提供精準的分析和見解，包括實際距離、擊球距離、AI球童等功能。全新的探險路線導入功能，整合至華為運動健康應用，為用戶帶來更獨特的戶外探索體驗。

HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版將於10月4日起發售，建議零售價為$7999。

adblk7