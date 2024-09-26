吉隆坡直擊！華為新出智能手錶HUAWEI WATCH GT 5　新增情緒管理、高爾夫球場模式

華為今天於吉隆坡舉行發布會，雖然不見最近話題三摺手機Mate XT，但都有一系列全新智能手錶及平板產品。以穿戴「時尚，更跨越 (Fashion Forward)」的理念，推出HUAWEI WATCH GT 5系列、HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版以及最新平板HUAWEI MatePad Pro 12.2”。

全新HUAWEI WATCH GT 5系列以銳邊設計，分Pro版（備有46mm及42mm）以及標準版（備有46mm及41mm），分別為製作物料及部分功能。HUAWEI WATCH GT 5 Pro採用航天級鈦合金及納米微晶陶瓷製作而成，更有質感而且耐用。

HUAWEI WATCH GT 5 46mm及GT 5 Pro 46mm版本可支援長達14天續航，GT 5 41mm及GT 5 Pro 42mm則支援長達7天續航。將於10月4日開售，建議零售價如下：

提供多項專業級運動功能，HUAWEI WATCH GT 5 Pro支援高爾夫球場模式，包含全球超過15,000個高爾夫球場地圖，另亦支援自由潛水模式以及越野跑等運動。搭載HUAWEI Sunflower向日葵定位系統，支援更精準的全球導航衛星系統 (GNSS) 追蹤功能。

HUAWEI TruSense系統亦支援華為首個「情緒健康管理助手」，推測用戶的情緒狀態，基於科學分析建議用戶進行呼吸練習或適當運動。

這系列率先支援HUAWEI TruSense系統，支援升級感測器及演算法，帶來整合式健康與運動監測功能，健康管理體驗更快更準更全面。監測心率、血氧量以及呼吸頻率時增強了讀取訊息的準確性。

HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版

全新的HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版採用雙色納米技術陶瓷錶圈，呈現出悅目的白綠基調配色。採用超堅固非晶鋯合金材質，結合液態金屬製造工藝及高強度藍寶石玻璃鏡面，盡顯奢華質感。支援10 ATM防水等級及100米潛水的智能手錶，並可提供長達14天的超長續航能力。

新加入高階高爾夫球場模式以及升級的探險模式，前者提供精準的分析和見解，包括實際距離、擊球距離、AI球童等功能。全新的探險路線導入功能，整合至華為運動健康應用，為用戶帶來更獨特的戶外探索體驗。

HUAWEI WATCH Ultimate綠野傳奇版將於10月4日起發售，建議零售價為$7999。