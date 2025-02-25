同獲SGS五星抗摔 百潔布都捽唔花！防爆級HONOR X9c Smart與200 Smart上手試

擁有「十面防爆」抗跌功能，仲可以裸機劈木板，被譽為HONOR最硬淨手機系列，於去年造成話題的中價手機HONOR X9b及後繼作HONOR X9c，堅係犀利之作。品牌最近就將其堅硬元素下放至平價手機，冠上「Smart」名號推出小改版HONOR X9c Smart，以及千元5G手機HONOR 200 Smart。前者將手機價位壓低至2,000港元開外，兼有1.08億像素主鏡，賣價更吸引；後者高CP值適合孝敬長輩使用。小編實試兩款手機，睇下係咪名符其實「防爆級」先！

HONOR X9c Smart延續十面防爆 機身可抵3,000次 鋼絲絨磨擦

小改版HONOR X9c Smart延續品牌HONOR X9c出類拔萃的防爆抗摔能力，採用自家超彈抗摔技術2.0，通過從兩2米高處跌落光滑花崗岩地面仍可確保機身無損，同時能抵禦3,000次鋼絲絨磨擦而機身仍保持光澤；手機亦採用3層超密封結構，官方稱能夠360度全面防水，防潑防濺，能夠在濕滑的環境下正常操作，相當粗用，難怪榮獲瑞士SGS全機五星綜合可靠度認證。實際試機，小編office雖然無鋼絲絨，但就改用茶水間的百潔布來磨擦機背，果然不怕刮花背蓋，犀利！

HONOR X9c Smart的後鏡拍攝能力亦是亮點之一，用上跟X9c同樣1.08億像素高感光超清AI主鏡頭(f/1.75)與500萬像素廣角鏡頭(f/2.2)，提供3倍無損變焦與10倍數碼變焦能力。小編在日間於黃竹坑大王爺廟外用3倍光學變焦試影廟內的大王爺像，以及在黃竹坑明渠拍攝靜態相片，發現其1.08億像素主鏡採光能力不俗，但變焦放大難免有雜訊，加上對焦靈敏度不過不失；至於內置的AI夜景拍攝，以及AI鷹眼抓拍模式，網上有朋友指實拍功能中規中矩。但基於此機定價便宜，又外加AI圖片移除功能方便P圖，整體配套絕對收貨。

性能方面，6.8吋HONOR X9c Smart採用120Hz窄邊框挖孔屏，提供仿波浪紋理的海湖青與典雅黑兩款選擇。手機換成聯發科技Dimensity 7025 Ultra中階處理器，而非X9c的中階高通晶片，同樣配合12GB+256GB龐大內存。小編以《Geekbench 6》跑分，單核心與多核心效能分別錄得938與2,277分，雖然表現不及高通S865晶片，但對於這個價位手機絕對及格；而5,800mAh超大電池容量可支援19.8小時無間斷播片，或者41.9小時馬拉松式音樂播放，續航力之長無庸置疑。

售價方面，HONOR X9c Smart為2,299港元，比X9c更超值(定價2,699港元)。現凡於購買新機更送HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite藍牙耳機(價值269港元)，換算等於2,000港元開外即可入手新一代防爆王，的確划算。