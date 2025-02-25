同獲SGS五星抗摔 百潔布都捽唔花！防爆級HONOR X9c Smart與200 Smart上手試

擁有「十面防爆」抗跌功能，仲可以裸機劈木板，被譽為HONOR最硬淨手機系列，於去年造成話題的中價手機HONOR X9b及後繼作HONOR X9c，堅係犀利之作。品牌最近就將其堅硬元素下放至平價手機，冠上「Smart」名號推出小改版HONOR X9c Smart，以及千元5G手機HONOR 200 Smart。前者將手機價位壓低至2,000港元開外，兼有1.08億像素主鏡，賣價更吸引；後者高CP值適合孝敬長輩使用。小編實試兩款手機，睇下係咪名符其實「防爆級」先！
HONOR X9c Smart延續十面防爆 機身可抵3,000次鋼絲絨磨擦
小改版HONOR X9c Smart延續品牌HONOR X9c出類拔萃的防爆抗摔能力，採用自家超彈抗摔技術2.0，通過從兩2米高處跌落光滑花崗岩地面仍可確保機身無損，同時能抵禦3,000次鋼絲絨磨擦而機身仍保持光澤；手機亦採用3層超密封結構，官方稱能夠360度全面防水，防潑防濺，能夠在濕滑的環境下正常操作，相當粗用，難怪榮獲瑞士SGS全機五星綜合可靠度認證。實際試機，小編office雖然無鋼絲絨，但就改用茶水間的百潔布來磨擦機背，果然不怕刮花背蓋，犀利！
HONOR X9c Smart的後鏡拍攝能力亦是亮點之一，用上跟X9c同樣1.08億像素高感光超清AI主鏡頭(f/1.75)與500萬像素廣角鏡頭(f/2.2)，提供3倍無損變焦與10倍數碼變焦能力。小編在日間於黃竹坑大王爺廟外用3倍光學變焦試影廟內的大王爺像，以及在黃竹坑明渠拍攝靜態相片，發現其1.08億像素主鏡採光能力不俗，但變焦放大難免有雜訊，加上對焦靈敏度不過不失；至於內置的AI夜景拍攝，以及AI鷹眼抓拍模式，網上有朋友指實拍功能中規中矩。但基於此機定價便宜，又外加AI圖片移除功能方便P圖，整體配套絕對收貨。
性能方面，6.8吋HONOR X9c Smart採用120Hz窄邊框挖孔屏，提供仿波浪紋理的海湖青與典雅黑兩款選擇。手機換成聯發科技Dimensity 7025 Ultra中階處理器，而非X9c的中階高通晶片，同樣配合12GB+256GB龐大內存。小編以《Geekbench 6》跑分，單核心與多核心效能分別錄得938與2,277分，雖然表現不及高通S865晶片，但對於這個價位手機絕對及格；而5,800mAh超大電池容量可支援19.8小時無間斷播片，或者41.9小時馬拉松式音樂播放，續航力之長無庸置疑。
售價方面，HONOR X9c Smart為2,299港元，比X9c更超值(定價2,699港元)。現凡於購買新機更送HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite藍牙耳機(價值269港元)，換算等於2,000港元開外即可入手新一代防爆王，的確划算。
HONOR 200 Smart千元定價 都有全機抗跌 IP64防塵防水 仲有300%音量大喇叭
HONOR 200 Smart定位「長輩機」新寵可謂不為過。此機秉承了品牌堅固耐用的特性，榮獲瑞士SGS五星整機抗跌耐摔及抗擠壓認證，更達到IP64防塵防水等級，實試掉手機落地果然無穿無爛，而且整濕機面也無阻篤芒操控，最適合手腳論盡的老友記使用！配合6.8吋大屏設計以及機身雙立體聲喇叭，特設300%高音量模式(相當於15格音量)，一鍵即可提供響亮聲音，確保老友記不會漏接來電。手機電量亦是「長輩機」的關注點，此機內置5200mAh高效電池，可支援長達19小時網上串流或長達55小時連續音樂播放。而當手機啟動超省電模式下，即使剩下2%極低電量的情況下，仍能進行長達60分鐘的持續通話，功能可謂相當有用。
規格方面，HONOR 200 Smart搭載高通入門5G晶片Snapdragon 4 Gen 2，提供8GB+256GB內存。手機備有仙蹤綠和月影白兩種選擇，前者備有幾何暗花紋理，後者更有仿大理石紋理，實機上手相當高雅，絕無平價手機的低廉味道。
售價方面，此機僅賣1,399港元，連同HONOR X9c Smart一同已於2月19日開售。
同場加映：HONOR Watch 4 Pro丨HONOR Watch 5 雙智能腕錶同應市
隨兩款新機上市，官方更帶來HONOR Watch 4 Pro與HONOR Watch 5兩款智能腕錶同步登場。HONOR Watch 4 Pro以女裝腕錶的優雅風格，以鏡月之姿和翡翠色澤設計，配上雙縫綫真皮錶帶與鍍金錶面、316L不銹鋼錶殼，精緻非常。
這款手錶配備先進的健康及運動監測功能，透過升級8頻高靈敏度感應器與高傳輸模組，較上代Watch GS 3的入光量增加50%，大幅提升運動與健康數據的精準度，追蹤心率、血氧水平和監測睡眠等多項健康指標更準確。腕錶又配備專業的卡路里燃燒演算法，支援逾百種運動模式，包括85種個性化模式和10餘種專業模式，例如通過監測用戶的戶外跑步數據，智能推算其體能年齡，助其輕鬆掌握體能變化。
至於具備一體化鋁合金時尚設計的HONOR Watch 5，配備480mAh矽碳電池，單次充電後即可使用長達15天，官方指其電池續航力較市場上其他單頻GPS智能手錶，有顯著提升。產品採用HONOR AccuTrack定位技術，確保在跑步、踩單車時提供更強的訊號強度，定位精確度較上代產品大幅提升25%。
售價方面，HONOR Watch 4 Pro備有墨綠色和黑色兩個版本。前者售1,699港元，後者便宜100元賣1,599港元。HONOR Watch 5提供松柏綠、晨輝金和曜石黑色3款選擇，除了松柏綠售1,199港元，其餘兩款賣1,099港元，全部在2月19日已上市。
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