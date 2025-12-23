和記電訊聖誕新年優惠　世界Plan送HONOR手機、出iPhone 17減$2026

和記電訊旗下品牌3香港及尊尚品牌3SUPREME，宣佈推出「$2026賞」及「$2026遊世界」優惠迎新年主題活動，可享逾$2026禮遇，優惠期至2026年1月5日。

指定「世界Plan」 優惠

香港及全球222個地區通用的「世界Plan」，一個月費包本地及外遊數據，另亦有本地及44個亞太地區數據的「世界Plan – 亞太區」。現時到3香港及3SUPREME上台選用「世界Plan」或「世界Plan – 亞太區」，即享禮遇總值超過$2026，包括：

—送HONOR x7D 5G手機一部，亦可選擇Samsung Galaxy A56及Samsung Galaxy ZFold7等指定手機淨機折扣$2026，或半價機價選購Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi)及HONOR 400 Smart 5G等指定手機，月供價低至$23/月

—送全期合約「防騙王」服務（價值：$456）

—送KABU PASS銀會籍體驗及9折券

—「新城勁爆頒獎禮 2025」門票2張

—豁免全期行政費（價值：$840）

—以每月$28加購特選OTO、ITSU及PHILIPS家電，折扣低至28折