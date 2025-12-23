和記電訊聖誕新年優惠　世界Plan送HONOR手機、出iPhone 17減$2026

和記電訊旗下品牌3香港及尊尚品牌3SUPREME，宣佈推出「$2026賞」及「$2026遊世界」優惠迎新年主題活動，可享逾$2026禮遇，優惠期至2026年1月5日。
指定「世界Plan」 優惠
香港及全球222個地區通用的「世界Plan」，一個月費包本地及外遊數據，另亦有本地及44個亞太地區數據的「世界Plan – 亞太區」。現時到3香港及3SUPREME上台選用「世界Plan」或「世界Plan – 亞太區」，即享禮遇總值超過$2026，包括：
—送HONOR x7D 5G手機一部，亦可選擇Samsung Galaxy A56及Samsung Galaxy ZFold7等指定手機淨機折扣$2026，或半價機價選購Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi)及HONOR 400 Smart 5G等指定手機，月供價低至$23/月
—送全期合約「防騙王」服務（價值：$456）
—送KABU PASS銀會籍體驗及9折券
—「新城勁爆頒獎禮 2025」門票2張
—豁免全期行政費（價值：$840）
—以每月$28加購特選OTO、ITSU及PHILIPS家電，折扣低至28折
出iPhone 17系列享$2026折扣
選用指定月費計劃，同時選購iPhone 17 Pro Max淨機，即享$2026機價折扣。上台選購iPhone 17系列同時選購指定型號Apple Watch，可享高達$2026錶價折扣。
上5G寬頻包無限數據
選用Wi-Fi 7 5G寬頻月費計劃，除可享真無限任用數據，更免Wi-Fi 7 Router租機費及再送Apple AirPods Pro 3。
產品組合$2026折扣
優惠期間客戶上台選用任何5G SIM月費計劃，並選購以下其中一個產品組合，即獲$2026折扣優惠。
組合A
iPhone 17 Pro Max（256GB） + Dyson風筒
折扣價：$12353（原價$14379）
組合B
vivo X300 Pro + TCL 50吋4K電視
折扣價：$11252（原價$13278）
玩遊戲送超市現金券
3香港及3SUPREME於手機應用程式My 3 App及3SUPREME App特別推出聖誕限定遊戲《Christmas Crush》，於1月5日前收集最多神秘禮物的首一百名玩家，有機會獲百佳超市$50現金券一張。