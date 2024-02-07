和記電訊SUPREME與新世界發展合作　客戶獲會籍可享私人會所

和記電訊香港旗下SUPREME與新世界發展簽訂戰略合作協議，左起為古星輝及張之杰。(機構提供)

和記電訊香港旗下的品牌SUPREME與新世界發展簽訂戰略合作協議，新世界將為SUPREME客戶提供更多獨家禮遇，包括預約K11 MUSEA私人會所Gentry Club，在內裡的貴賓室品嚐稀有威士忌酒藏、於私人包廂享受悠閒時光，以及參與由不同米芝蓮星廚和世界級名廚教授的烹飪課程。

New World CLUB會籍可享指定單位折扣

SUPREME客戶亦將可獲得New World CLUB會籍，享有新世界旗下指定物業單位的折扣優惠、優先參觀指定樓盤、指定商戶全年購物優惠、酒店餐飲優惠、生日禮遇及泊車優惠等。新世界今年首季更將陸續推出K11 MUSEA及K11 Art Mall的二十多個時裝、美容及餐飲商戶優惠，客戶亦有機會獲邀出席城中藝術盛會。