和記電訊SUPREME與新世界發展合作　客戶獲會籍可享私人會所

和記電訊香港旗下的品牌SUPREME與新世界發展簽訂戰略合作協議，新世界將為SUPREME客戶提供更多獨家禮遇，包括預約K11 MUSEA私人會所Gentry Club，在內裡的貴賓室品嚐稀有威士忌酒藏、於私人包廂享受悠閒時光，以及參與由不同米芝蓮星廚和世界級名廚教授的烹飪課程。
New World CLUB會籍可享指定單位折扣
SUPREME客戶亦將可獲得New World CLUB會籍，享有新世界旗下指定物業單位的折扣優惠、優先參觀指定樓盤、指定商戶全年購物優惠、酒店餐飲優惠、生日禮遇及泊車優惠等。新世界今年首季更將陸續推出K11 MUSEA及K11 Art Mall的二十多個時裝、美容及餐飲商戶優惠，客戶亦有機會獲邀出席城中藝術盛會。
和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，自去年推出SUPREME品牌後，一直致力為高端客戶締造非凡優越生活體驗，今次與新世界發展的合作，呈獻時尚購物、餐飲美饌、品味盛會及優越會籍的尊尚體驗，進一步鞏固SUPREME在本港電訊高端市場的地位。
新世界發展有限公司高級商務總監張之杰就指出，很榮幸能在「新世界生態圈」內，為SUPREME客戶提供優惠和生活體驗，又很高興能與和記電訊擴展全新合作範圍。他續說，今次合作也為新世界顧客提供創新的5G方案，為新世界與領先行業的電訊商合作的里程碑。