咖啡機｜Fellow推出首部全自動咖啡機Aiden　一按即有手沖咖啡質素

美國咖啡器材品牌Fellow，曾推出多款手沖咖啡用具如磨豆機、手沖壺及咖啡豆容器等，深受咖啡迷歡迎。最近在美國芝加哥舉行的SCA Expo中，發布品牌首部家用全自動咖啡機，標榜即需按掣就能喝到手沖咖啡，亦可作出精準的水溫及比例調校。

Aiden全自動咖啡機一貫品牌的簡約型格設計，全黑色四方型的機身，配上一個圓形旋鈕鍵及一個彩色的圓形LED顯示屏，跟招牌手沖壺的設計相似。這部咖啡機最大賣點是溫度控制，除了能保持一致水溫，更可在沖泡期間，維持一樣的水流的情況下轉換溫度，來帶出不同風味。

個人化細微調校

Fellow Aiden咖啡機內置多項沖泡方式，包括不同程度的烘焙程度及冷泡，亦可以按喜好自行微調，例如溫度、比例、時間及次數等等。提供Melitta單杯及多杯沖泡粉杯，並有兩種不同的出水方式，確保咖啡味道一致。咖啡壺為雙層設計，可以保持咖啡溫度。所有設定可以使用手機應用程式控制及保存，亦可設置沖泡日程。

咖啡機售價為365美元（約2,858港元），暫時只在官網預售，預計於今年9月才發貨，預售期間更會獲贈歐美名店Onyx Coffee Lab、La Cabra及Verve Coffee Roasters專為咖啡機獨家推出的咖啡豆。官方聲稱今年年尾會推出220-240V電壓版本，希望將來香港代理有機會引入。