商湯商量Sensechat AI免費下載使用　實試廣東話對話、教你講潮語

商湯的「商量」Sensechat AI app免費下載，另亦有網頁版可於電腦使用。

AI大熱，不過現時市面上大部分熱門的AI工具需要VPN或付費才能使用，或者有限制次數等。商湯科技早前宣布推出「商量多模態大模型粵語版」，基於此模型推出了Sensechat「商量」iOS手機應用程式及網頁版，現已正式開放免費使用，Android版本亦即將推出。

廣東話增親切感 Sensechat以廣東話為主要語言，官方稱它對粵語及本地文化有深入了解，亦熟悉本地最新資訊及社會熱門話題，例如有關香港最新的大型盛事等資訊。港人能以廣東話與Sensechat互動，包括問答、即時搜索、圖片生成及文案撰寫等，一App在手「乜都搞掂」。 只需使用香港手機號碼、電郵地址或Apple ID即可註冊，免費使用AI體驗，支援文字或語音輸入。實試時每次發問或下指令，Sensechat都會以廣東話回應「諗緊，稍等一陣」或「等我睇吓先」，很有親切感，反應時間快，對答亦自然順暢。

熟悉本地文化 實試Sensechat多個功能特點，Sensechat對香港文化、風俗習慣和社會熱門話題有深入了解，問到本地餐廳及活動等，包括「充氣奇觀」的新聞都夠貼近時事，而且中英夾雜都理解得到。不過資料亦非完全準確，問到今日天氣時雖然整合了天文台的資料，但氣溫卻出錯；餐廳地址亦不夠update。Sensechat亦拒絕教用家爆粗，卻會教大家潮語，雖然好像不太潮。 用戶可以直接上載文件或圖片，Sensechat就能深入分析內容，生成摘要並解答用戶對文件的問題。例如上載發哥的相片詢問相中人身份，Sensechat亦能認出，甚至自行作出心理分析，相當搞笑！

生成不同風格圖像 Sensechat圖像生成方面亦相當快捷，生成速度快亦能做到不同風格，成品圖部分符合指令，不過又出現少量問題。如維港夜景生成圖，仔細看發現海上有人在行走；生成一張家庭相，寫明一家四口但相中卻有5人，用家可能要自己再次修正，才可得出心目中的圖像。