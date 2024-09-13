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科技
2024-09-13 04:30:23
日報

四眼人士福音！ 1MORE S70流線舒適開放式藍牙耳機

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1MORE S70開放式藍牙耳機 1MORE S70開放式藍牙耳機
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不少人選擇開放式耳機都因為舒適感，不過戴眼鏡人士對掛耳設計又愛又恨。新出的1MORE S70就解決了這個難題，超跑概念流線及僅重8.9克的機身，加上親民$799定價，性價比極高。

1MORE S70開放式藍牙耳機特別採用流線精妙的幾何曲線，輕巧修身，每邊耳機僅重8.9克，戴上耳恍如無物。Balance AIR+人體工學設計，新式耳掛加強了3D弧度，貼合耳型，三點式支撐設計，運動時穩定不易跌，而且不會壓著眼鏡。耳掛外層用料柔滑親膚，內藏航太級鈦合金芯框，可承受7,000次彎曲而不變形。

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靚聲不漏音

雙磁路設計的13.6mm DLC類鑽石震膜動圈單元，提供比一般動圈單元多40％的音量；DiamondFlex類鑽碳技術，聲音傳導速度提高50%。專有的Bass More及低音增強DSP優化，低音特別沉厚。試聽各種音樂，音色飽滿細緻，以人聲最為突出，聽起來沒有開放式耳機的鬆散，確實有驚喜。

聲學雙向傳輸技術以AI模擬耳朵結構，確保音頻傳遞集中聚焦，減少聲音外洩，試用時音色清晰而且漏音不算嚴重。S70兩邊耳機裝配4支MEMS收音咪，加上AI ENC可收集人聲及消除環境聲多達30dB，減少通話時的背景噪音。

自訂控制及音效

配合手機app使用，有格林美獎得主Luca Bignardi親自調校的6種EQ音效設定。亦可開啟支援遊戲影片觀賞的低延時模式，以及自定義機身表面的輕觸面板功能。配合充電盒可連續40小時播放，快充5分鐘即能使用兩小時。另有IPX5級防水防汗身，適合運動時使用，售價$799相當抵玩。

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1MORE S70開放式藍牙耳機 40小時續航力 IPX5級防水 AI ENC DiamondFlex類鑽碳技術
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