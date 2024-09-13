四眼人士福音！ 1MORE S70流線舒適開放式藍牙耳機

不少人選擇開放式耳機都因為舒適感，不過戴眼鏡人士對掛耳設計又愛又恨。新出的1MORE S70就解決了這個難題，超跑概念流線及僅重8.9克的機身，加上親民$799定價，性價比極高。

1MORE S70開放式藍牙耳機特別採用流線精妙的幾何曲線，輕巧修身，每邊耳機僅重8.9克，戴上耳恍如無物。Balance AIR+人體工學設計，新式耳掛加強了3D弧度，貼合耳型，三點式支撐設計，運動時穩定不易跌，而且不會壓著眼鏡。耳掛外層用料柔滑親膚，內藏航太級鈦合金芯框，可承受7,000次彎曲而不變形。