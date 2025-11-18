國泰年度科創馬拉松　員工學生以AI方案助機師及航空創新

第八屆國泰科創馬拉松於上周末圓滿落幕，今年回歸主場國泰城，賽事橫跨兩天，225名參賽者在24小時內把他們的創新構想轉化為前沿數碼方案。今屆共吸引逾1,900名大學生及200名員工報名，創下賽事規模新紀錄。

首創員工組別 國泰去年首度舉辦公司內部「Internal Hackathon」，今年更在科創馬拉松中加入員工組別，以員工角度發揮創意智慧與專業經驗，為實際的業務挑戰提供創新的解決方案，當中不乏有趣意念，例如盲盒旅行、內部員工專用的平台等。 賽事主題圍繞國泰各個業務提出、改善及模擬不同的創新方案，涵蓋生活品味、顧客體驗、貨運管理及潛在業務拓展等領域，今年更首創「Wild Card」自由發揮題目。經過長達24小時的密集構思及開發，每個組別的最後五強隊伍分別向一眾國泰管理層及業界專家組成的決賽評審團展示解決方案。

本地創科企業分享 活動當日更邀請了微軟香港區域科技長許遵發、維迪科技有限公司的行政總裁Turzo Bose、香港數碼港產業合作總監李潤龍、香港科技園人才及人力資源副總監蔡永豪與國泰數碼總經理鄒銘諾就「裝備青年去引領香港的創新未來」為主題，分享本港能協助年輕人實踐創新概念的各種資源和工具。 活動更獲得阿里雲、亞馬遜雲科技、數碼港、Google Cloud、香港快運、香港科技園、微軟及8家初創企業的支持，合力為參賽團隊提供建議、工具及專業指導，協助他們實現嶄新創意。

實用解決方案 今年的學生組別冠軍團隊由香港科技大學學生組成的Kairos Takeoff Crew，為香港快運顧客設計出多合一體驗平台，透過在平台上的分享及互動遊戲等元素，為每趟旅程增強連繫，可為航空公司建立長久的忠誠顧客關係。 員工組別的冠軍FlyLab則由現役機師及資訊科技部員工組成，將今年國泰創科推出的新產品「電子飛行資料夾」之上再作改良，利用AI為機師智能生成的精簡飛行前簡報指引摘要，迅速且清晰地綜整大量的航班資訊及通告，可全面提升飛行準備效率、優化決策質素，加強安全性與營運效率。 冠軍隊伍除了有獎品包括國泰航空任何航點的商務客艙來回機票、 「亞洲萬里通」里數以及科技之旅外，亦有獲優先取錄為國泰數碼與資訊科技畢業培訓生或實習生的機會。兩個組別的前三名團隊均會晉身至「Cathay Innovate」計劃，有機會獲取高達50萬港元的創新基金以實現構想。