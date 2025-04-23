國泰成立附屬公司國泰創科　電子飛行資料夾推動航空改革

國泰集團宣布成立附屬公司「國泰創科」，目標是將國泰的創新數碼方案推廣至航空業界，並將開發的數碼產品商業化，讓其他航空公司亦可使用這些產品。當中包括旗艦產品「電子飛行資料夾」（Electronic Flight Folder，EFF）、訓練空中服務員的VR機艙模擬器及客戶服務AI助理Vera等；同時國泰創科亦宣布與香港科技園合作，投資本地初創公司，推動本地科創發展。

有效省減成本 電子飛行資料夾於2019年正式採用，目前國泰航空、國泰貨運、香港快運及香港華民航空約有3900位機師使用中。機師存取及管理航班資料的方式改變，令工作流程更順暢，加快航班資料處理節省成本。國泰創科亦旨在向更多航空公司推廣EFF商品化，希望有更多航空公司使用。 國泰航空航線營運總監James Toye機長表示，以前飛行前需要準備大量與航班相關的文書工作，包括天氣、航班重量、機上燃料等文件，還有數十本飛行手冊，現在EFF即可刪減這些文本。而且運營聊天可與地勤人員及其他配備相關功能的飛機連線，即時實時傳達最新及最準確的資訊和信息，而不需要透過工作人員來傳訊，更有效率及減少出錯。

改善航空工作流程 透過數碼加油計算器，每次飛行可減少多達7分鐘的地面停留時間。數碼航線偏離指南提供更多可動態規劃的飛行航線，在高地形的長途航線上可節省超過4至5噸的燃油。機師可參考燃油用量歷史數據而更準確規劃所需燃油量，降低加注額外燃油的需要。 James Toye機長指出如果要制定全新的飛行計劃，事前亦需要大量的計算，以往需要3個月進行，透過EFF，現只需3分鐘就可以完成，而且準確安全。飛行資訊數碼化，亦可以更輕易傳遞分享，例如紐約甘迺迪機場本身是降落困難的機場，以往所有資料都局限在紙本上，使用EFF資料記錄可以共享給其他航班。

多方面科技支援 國泰創科已建立85個人工智能模型支援31個部門，當中亦利用AI等科技去改善營運及飛行流程。例如早前香港機場開設了第三跑道，國泰創科以AI模擬飛機在機場的移動方式、乘客的過境流程，從而提高航班的準點率。 在2017年國泰推出AI聊天機械人Vera，原來此名取自國泰第一位空中服務員。Vera處理9百萬次客戶服務，以往回答需時兩星期處理；自去年開始Vera升級採用了生成式模型，現時只需要數分鐘就可以消化訊息，而且回答可以更有效率及人性化。 同場國泰亦展示了一副只開發了半年的訓練空中服務員的VR系統，戴上VR眼鏡後可以在模擬機艙的空間，練習超過10個不同的情景，例如沖煮咖啡、檢查機艙座位等，效果迫真。每一名新入職的空中服務員都要進行這個訓練，系統能同一時間訓練12名學員，而且能隨時練習每一個步驟，更加節省時間及加強體驗。