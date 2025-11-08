國產船運國產車：中國車企為何要跨界「造船」？

汽車運輸船是甚麼？ 顧名思義，汽車運輸船是專門用來運輸汽車的船舶，是滾裝船的一種。 滾裝船，主要用於運送車輛、大型機械設備等，通常具有開放式的船艙，允許車輛或機具直接駛入船艙，無需使用裝卸設備。

滾裝船具有許多優勢，首先，因為可以直接把車開上、開下，滾裝船的裝卸過程更加高效；其次，因為滾裝船不需要起重裝卸設備，所以降低了裝卸成本；另外，使用滾裝船還能減少運輸過程中的貨物損傷率。 相比之下，使用集裝箱船運輸車輛，需要額外的集裝箱和起重設備，裝卸過程複雜且成本、風險較高。 在大小和裝載量方面，汽車運輸船可以說是「海上巨無霸」，中國已建造並交付多艘9,000車位以上的汽車運輸船。

雖然汽車出口量劇增，然而汽車運輸船的數量增長速度，遠遠跟不上出口的速度，導致汽車出口運力不足，運費大漲。例如，6,500標準車位的汽車運輸船，租金在幾年內從3.85萬美元/天，漲到了11萬美元/天。 另外，全球汽車運輸船的運力主要集中在日本和韓國，而且船隻數量有限，這意味着中國車企在出口汽車時，面臨更多的限制和更高的成本。 所以，中國車企必須從「借船出海」走向「造船遠航」，把運力掌握在自己手裏，既能降低運輸成本和風險，又保障了供應鏈穩定，無需受制於他人。 想要掌握運力，船從哪裏來？大部分中國車企向中國各大的造船廠訂造汽車運輸船，組建自己的運輸船隊。 根據克拉克森航運數據，中國船東在全球汽車運輸船的份額達到7.6%，其中上汽集團位列全球汽車運輸船船東的第15位，是排名最前的中國公司，擁有18艘汽車運輸船。

而且，中國造船業如今實力雄厚，足以支持中國車企爭取遠洋航運主動權。 中國造船業三大指標（造船完工量、新接訂單量、手持訂單量）連續15年全球市場第一，不僅積累了充足的產能，可以支撐中國車企的大量訂單需求，而且擁有雄厚的技術，例如「安吉茂盛」的核心設備如今都實現了國產化。 「綠色海上巨無霸」：國產汽車運輸船運力強勁 環保低碳 中國車企在組建船隊、提高汽車出口運力的同時，也在通過綠色低碳技術，減少汽車運輸過程中的碳排放。 從能源動力來看，汽車運輸船正處於從傳統燃料向未來新能源變革的時期。中國車企為減少汽車遠洋運輸過程中的碳排放，愈來愈多地選擇使用環保燃料的運輸船。主要環保燃料包括甲醇燃料、LNG（液化天然氣）等。 例如，中遠海運旗下的「遠海口」輪，採用光伏能源+LNG雙燃料（雙燃料包括LNG和燃油）。它的裝載能力達到7,000個標準車位，雖然不及「安吉茂盛」9,500個車位的水平，但它已是全球最大的光伏能源+LNG雙燃料運輸船。

相比傳統燃油船，它能節省20%能耗，實現24%以上的減碳率，每個航次就能減少碳排放2,100噸。 這艘綠色巨輪的核心亮點，是峰值功率高達302.8千瓦的船載光伏系統，在航行途中將太陽能轉化為電能，年發電量可以達到41萬度。