國際汽車博覽、東京改裝車展同場開鑼　全新電動車JDM晒冷（多圖）

人汽集團帶來了全碳纖製成的超跑KTM X-BOW GT-XR。

香港國際汽車博覽IMXpo 2025及東京改裝車展·香港2025，今日起至12月14日一連四日於亞洲國際博覽館舉行。今次港日兩大汽車展覽品牌首次合作聯展，逾80個國際知名汽車品牌及日本殿堂級改裝名廠參展，集新車展示、日本改裝文化及本地汽車文化，首日不少新車發布會更請來明星藝人揭幕，包括葉蒨文、陳山聰及王祖藍和李亞男等。

今年仍然有多個國產品牌參展，更帶來不少首次公開展出的新款電動車，包括吉利的GEELY EX2、GEELY EX5 Max Plus長續航版本；Zeekr 9X及007 GT、廣汽的AION UT、比亞迪BYD Seal 6、MG S6 EV、零跑Leapmotor B10、五菱7座MPV Darion EV及JAECOO J8 PHEV等。其他日韓及外地品牌則有Kia PV5、Audi A6及Q6 e-tron、MAZDA 6e等，傳統超跑則有KTM X-BOW GT-XR。

展會設有四大核心展區，包括「國際汽車展廳」、「汽車技術及服務館」、「超跑及經典車展示區」及「IMX CARnival親子嘉年華」，展出超過180輛汽車，包括全球首發車款、國際級超跑、珍稀古董車、日本性能及改裝作品、新能源車及商用車等，相當全面。

型格日系改裝車

改裝車同樣精彩，焦點車款包括為是次聯展特別打造的TOP SECRET GT-R R33 Stealth 1st及 KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D。同場亦展出Liberty Walk與潮牌BAPE的跨界合作企劃，以品牌標誌性迷彩塗裝呈現在寬體版Ferrari 458及Lamborghini Huracán上，亦有Billionaire Boys Club塗裝的Bugatti Veyron Grand Sport及Pagani Huayra BC。

現場節目包括東京改裝車展 2026 A-class歌舞表演、日本改裝大師及賽車明星見面會、汽車音響拍賣會、 「TOKYO魂之選拔」最佳改裝頒獎禮等等。

香港國際汽車博覽IMXpo 2025、東京改裝車展香港站

地點：亞洲國際博覽館3及6號展館、8及10號展館

日期：2025年12月11日至14日

時間：11am-8pm

門票：標準門票$80、單日通行證$100、優先單日通行證$188、中小學生半價優惠、未滿6歲兒童、65歲或以上人士及「殘疾人士登記證」人士免費入場