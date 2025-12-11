熱門搜尋:
科技
2025-12-11 18:18:30

國際汽車博覽、東京改裝車展同場開鑼　全新電動車JDM晒冷（多圖）

人汽集團帶來了全碳纖製成的超跑KTM X-BOW GT-XR。

香港國際汽車博覽IMXpo 2025及東京改裝車展·香港2025，今日起至12月14日一連四日於亞洲國際博覽館舉行。今次港日兩大汽車展覽品牌首次合作聯展，逾80個國際知名汽車品牌及日本殿堂級改裝名廠參展，集新車展示、日本改裝文化及本地汽車文化，首日不少新車發布會更請來明星藝人揭幕，包括葉蒨文、陳山聰及王祖藍和李亞男等。

MGS6 EV原價$269000，一換一早鳥價$258000。 葉蒨文主持AION UT新車發布，車價$149988，毋須一換一。 AION UT另展出一部非賣越野版本。 GEELY EX5 Max Plus一換一車價$239000。 GEELY EX2小型掀背電動車國內版名為星願。 GEELY EX2車身設計圓潤。 GEELY EX2展出的是左軚版。 GEELY STARRAY EM-i混能SUV。
ZEEKR展出一部007 GT，售價未定。 ZEEKR 9X豪華混合動力7人車。 比亞迪帶來早前於活動中已現身的BYD Seal 6新車。 零跑Leapmotor B10電動SUV。 Leapmotor B10車廂設計簡約。 五菱Darion EV請來王祖藍和李亞男任嘉賓，一換一車價$308800、早鳥優惠$258800。 Darion EV車身尺寸為4910 x 1870 x 1770mm，備有3電門。 五菱的Binguo EV化身成貓星人。
MAZDA 6e車尾有個小尾翼，相當動感。 MAZDA 6e車內設計實用穩重。 KIA PV5電動廂型車可作客貨或私家車。 Audi全新電動Q6 e-tron。 Audi全新電動Q6 e-tron。 KTM X-BOW GT-XR為最接近純種賽車的合法路面座駕。 採用大量碳纖製作，Audi TFSI I5引擎最大馬力為500PS。 KTM第一款汽車X-BOW。

四大主題展區

展會設有四大核心展區，包括「國際汽車展廳」、「汽車技術及服務館」、「超跑及經典車展示區」及「IMX CARnival親子嘉年華」，展出超過180輛汽車，包括全球首發車款、國際級超跑、珍稀古董車、日本性能及改裝作品、新能源車及商用車等，相當全面。

今年仍然有多個國產品牌參展，更帶來不少首次公開展出的新款電動車，包括吉利的GEELY EX2、GEELY EX5 Max Plus長續航版本；Zeekr 9X及007 GT、廣汽的AION UT、比亞迪BYD Seal 6、MG S6 EV、零跑Leapmotor B10、五菱7座MPV Darion EV及JAECOO J8 PHEV等。其他日韓及外地品牌則有Kia PV5、Audi A6及Q6 e-tron、MAZDA 6e等，傳統超跑則有KTM X-BOW GT-XR。

專為今次展覽而設的藍色KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D。 專為今次展覽而設的TOP SECRET GT-R R33 Stealth 1st。 Liberty Walk展出BAPE特別版Lamborghini Huracán及Ferrari 458。 The Boring Concept展出Billionaire Boys Club別注Bugatti Veyron Grand Sport及Pagani Huayra BC。 Inozetek全金屬鍍膜的Mclaren Senna。 如模型車般展出的MAZDA RX-7 254。
汽車潮牌DPLS的《狂野時速》中的Toyota Supra MK IV。 汽車技術及服務館有不少特色部件及改裝車款。 電視劇《新聞女王2》中使用的採訪車。 傳統日系拉力賽車。 當然少不了《頭文字D》AE86及MF Ghost版86。 展覽亦有展出舊款寶馬、保時捷等德國古董車。 連日本暴走貨車都有兩部展出。

型格日系改裝車

改裝車同樣精彩，焦點車款包括為是次聯展特別打造的TOP SECRET GT-R R33 Stealth 1st及 KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D。同場亦展出Liberty Walk與潮牌BAPE的跨界合作企劃，以品牌標誌性迷彩塗裝呈現在寬體版Ferrari 458及Lamborghini Huracán上，亦有Billionaire Boys Club塗裝的Bugatti Veyron Grand Sport及Pagani Huayra BC。

現場節目包括東京改裝車展 2026 A-class歌舞表演、日本改裝大師及賽車明星見面會、汽車音響拍賣會、 「TOKYO魂之選拔」最佳改裝頒獎禮等等。

香港國際汽車博覽IMXpo 2025、東京改裝車展香港站
地點：亞洲國際博覽館3及6號展館、8及10號展館
日期：2025年12月11日至14日
時間：11am-8pm
門票：標準門票$80、單日通行證$100、優先單日通行證$188、中小學生半價優惠、未滿6歲兒童、65歲或以上人士及「殘疾人士登記證」人士免費入場

