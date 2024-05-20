夏日消暑神器10大精選　掛頸冷氣、風扇背心實用好玩

UNITY Tech推介10件消暑神器，有齊風扇、背心、雨傘等法寶，戶外室內均有用。

踏入初夏，是時候做足準備以防炎夏高溫，科技及家電品牌代理UNITY Tech精選出10件實用有趣的消暑神器，於官方網店有售，想過清爽涼快的夏天不妨入手。

360度零死角涼風 台灣科技品牌Future Lab全新OMNI AIR全域氣流扇，以無葉片三向出風口設計，可以自行調節風向，為業界首創360度零死角送風。搭載渦輪增壓技術，​​柱狀立體氣旋，體感風距最遠高達6.5米。具備7段風速及兩種吹風模式，降噪設計令運轉音量低至45dB。設有毛髮專用濾網，可吸附空氣中60%以上毛髮，並輕鬆拆洗清潔。

THANKO 5款創意產品

THANKO Neck Cooler Air結合鋁製冷卻板裝置及風扇，雙重涼快，建議零售價$498。

雙重涼感掛頸冷卻器 THANKO最新一代Neck Cooler Air頸部風冷冷卻器，首次搭載風扇組件，帕爾帖（Peltier）半導體元件及鋁製冷卻板裝置，結合6500rpm高速風扇，具有強、弱及波動模式3種模式，可極速降溫，最高降低環境溫度攝氏10度。

3秒冷藏背心 THANKO Cooling Vest將Neck Cooler的制冷片放入背心，兩側配合風扇，只須3秒即可最高降溫攝氏19度，利用控制器切換製冷或使用降溫風扇模式，及調較強弱風力製冷。背心部件可輕易拆卸清洗，搭配行動電源使用。

THANKO Sena Cool Plus重量只有120g，建議零售價$448。

輕巧掛頸冷卻器 THANKO Sena Cool Plus頸背部冷卻裝置與Neck Cooler相同設計，不過重量只有120g更加輕巧，可調整28至50cm彈性頸圍設計。冷卻板和散熱風扇同時運作，最高可降溫攝氏14度。最長續航時間高達兩小時，配合10000mAh行動電源使用，更可延長至最多10小時。

THANKO Waist Fan可藏在衣內吹送涼風，建議零售價$498。

涼爽腰部風扇 THANKO Waist Fan腰部風扇則採用腰部穿戴式設計，固定在腰部吹風，體積小巧藏在衣服中不顯眼。具備4級風力選擇，內置2500mAh電池，續航時間約4.5小時，亦有LED顯示屏顯示充電量及風力。

內藏風扇縮骨遮 THANKO晴雨兼用Fanbrella風扇雨傘，於縮骨遮內搭配小型風扇，擋太陽雨水同時享受涼風。防水傘布的防曬塗層有效阻擋98%紫外線，遮骨用上玻璃纖維，韌性強勁輕身。

小型流動冷風機 Evapolar推出最新一代小型流動冷風機EvaLightPlus EV-1500，水冷技術最高降溫能力達5至7°C，可作3.5米範圍制冷。製冷過程中不使用化學物質，耗電量為冷氣機低約80倍，只要加滿水即可運作3至8小時。冷風機內置專利EvaBreeze濾芯，同時過濾空氣塵粒及污染物。 另一部Evapolar evaCHILL EV-500體積更小巧，配有手柄攜帶方便。兩款冷風機均可使用外置充電池作為電源，用上10000mAh電池即可運作高達5小時。

超強渦輪風扇槍 按摩槍品牌Booster推出體積小巧的Booster Jet Fan渦輪風扇槍，利用最高110000rpm運轉高速馬達，以35m/s疾風降溫，配備4檔轉速，更可用作吹塵及充氣機使用。