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科技
2024-05-12 14:00:00

夏日消暑｜Rasonic O-FAN電風扇枱燈二合一　全機抗菌塗層絕美設計配色

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Rasonic O-FAN電風扇有枱燈功能，加上全機抗菌塗層，售價$1280。

Rasonic O-FAN電風扇有枱燈功能，加上全機抗菌塗層，售價$1280。

夏天準備來臨，添置一部靚風扇可為家居增添設計感。Rasonic新推出的O-FAN電風扇設計與性能並重，「O」型外殼專利設計，更有少見的沙褐色、森林綠及藍灰色。全機採用抗菌塗層材料，特設六段風速，更配有夜燈功能，相當吸引。

Rasonic O-FAN提供少有的沙褐色，配合工業及軍事家居風格。

Rasonic O-FAN提供少有的沙褐色，配合工業及軍事家居風格。

4種吸睛色系

O-FAN系列電風扇設有4種配色選擇，包括沙褐、珍珠白、森林綠及藍灰，可襯到不同家居格調。簡約輕巧設計，扇葉尺寸約9吋，高42.4cm，機身炭霧面材質，配以透明水晶感扇葉片，外觀簡約時尚。採用透光觸控面板設計，一按便能開啟各功能。

「O」型電風扇為專利設計，加上LED檯燈功能，除了多段多角度風量控制，更能化身為檯燈，擺放家中不同角落。最新加入抗菌功能，可以有效減少病原體在機身、扇葉和遙控器等表面的存活和傳播。全機採用抗菌塗層材料，有效抑制大腸桿菌和金黃葡萄球菌的生長。

Rasonic O-FAN系列可作多角度送風範圍，放置在任何地方均能吹送涼風。

Rasonic O-FAN系列可作多角度送風範圍，放置在任何地方均能吹送涼風。

6風速3種送風角度

O-FAN採用DC馬達運作，透過直流電帶動扇葉，共有6段風速控制，按個人需要調校強弱變化的風量，亦能因應四季製造不同的自然涼風，增加室內空氣循環。同時能上下手動調校多角度送風範圍，並以30、60和90度3種左右自動搖擺角度選擇。

 

Rasonic O-FAN可調節白及黃光，白適合使用電腦、閱讀時使用，黃光適合作為間接照明使用，可擺放於睡房床頭作睡前夜燈。

Rasonic O-FAN可調節白及黃光，白適合使用電腦、閱讀時使用，黃光適合作為間接照明使用，可擺放於睡房床頭作睡前夜燈。

結合風扇與燈光

O-FAN不僅是電風扇，更有燈光功能能作枱燈使用。加設一鍵遙控燈滅功能，使顯示燈完全熄滅。配備LED兩段色溫選擇，切換白光和黃光。另設3段調光功能，光源自由變化，迎合不同家居氣氛需要。

磁吸遙控器設計令遙控器緊貼機身背面，不怕遺失。電風扇採用可拆式前網設計，輕易拆除及安裝，易於清潔打理。Rasonic O-FAN售價為$1280，於各大百貨公司及零售商有售。

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