夏日消暑｜Rasonic O-FAN電風扇枱燈二合一　全機抗菌塗層絕美設計配色

夏天準備來臨，添置一部靚風扇可為家居增添設計感。Rasonic新推出的O-FAN電風扇設計與性能並重，「O」型外殼專利設計，更有少見的沙褐色、森林綠及藍灰色。全機採用抗菌塗層材料，特設六段風速，更配有夜燈功能，相當吸引。

4種吸睛色系

O-FAN系列電風扇設有4種配色選擇，包括沙褐、珍珠白、森林綠及藍灰，可襯到不同家居格調。簡約輕巧設計，扇葉尺寸約9吋，高42.4cm，機身炭霧面材質，配以透明水晶感扇葉片，外觀簡約時尚。採用透光觸控面板設計，一按便能開啟各功能。

「O」型電風扇為專利設計，加上LED檯燈功能，除了多段多角度風量控制，更能化身為檯燈，擺放家中不同角落。最新加入抗菌功能，可以有效減少病原體在機身、扇葉和遙控器等表面的存活和傳播。全機採用抗菌塗層材料，有效抑制大腸桿菌和金黃葡萄球菌的生長。