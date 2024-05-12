夏日消暑｜Rasonic O-FAN電風扇枱燈二合一　全機抗菌塗層絕美設計配色

夏天準備來臨，添置一部靚風扇可為家居增添設計感。Rasonic新推出的O-FAN電風扇設計與性能並重，「O」型外殼專利設計，更有少見的沙褐色、森林綠及藍灰色。全機採用抗菌塗層材料，特設六段風速，更配有夜燈功能，相當吸引。
4種吸睛色系
O-FAN系列電風扇設有4種配色選擇，包括沙褐、珍珠白、森林綠及藍灰，可襯到不同家居格調。簡約輕巧設計，扇葉尺寸約9吋，高42.4cm，機身炭霧面材質，配以透明水晶感扇葉片，外觀簡約時尚。採用透光觸控面板設計，一按便能開啟各功能。
「O」型電風扇為專利設計，加上LED檯燈功能，除了多段多角度風量控制，更能化身為檯燈，擺放家中不同角落。最新加入抗菌功能，可以有效減少病原體在機身、扇葉和遙控器等表面的存活和傳播。全機採用抗菌塗層材料，有效抑制大腸桿菌和金黃葡萄球菌的生長。
6風速3種送風角度
O-FAN採用DC馬達運作，透過直流電帶動扇葉，共有6段風速控制，按個人需要調校強弱變化的風量，亦能因應四季製造不同的自然涼風，增加室內空氣循環。同時能上下手動調校多角度送風範圍，並以30、60和90度3種左右自動搖擺角度選擇。
結合風扇與燈光
O-FAN不僅是電風扇，更有燈光功能能作枱燈使用。加設一鍵遙控燈滅功能，使顯示燈完全熄滅。配備LED兩段色溫選擇，切換白光和黃光。另設3段調光功能，光源自由變化，迎合不同家居氣氛需要。
磁吸遙控器設計令遙控器緊貼機身背面，不怕遺失。電風扇採用可拆式前網設計，輕易拆除及安裝，易於清潔打理。Rasonic O-FAN售價為$1280，於各大百貨公司及零售商有售。