大埔宏福苑五級火｜電訊商支援災民措施一覽（更新版）

csl大埔門市由即日起至11月30日，全日24小時開放，並提供免費充電及固網電話服務，及免費外借充電器﹑行動電源及充電線、免費外借5G寬頻路由器。另外香港電訊將於csl大埔門市為大埔宏褔苑居民提供3,000張50GB數據電話卡及提供手提電話，宏褔苑之1O1O / csl / Club Sim月費客戶提供兩個月無限本地數據及豁免兩個月服務收費，並豁免宏褔苑之網上行﹑HKT家居電話及 Now TV客戶之服務收費，直至另行通知。

SmarTone免費提供5G寬頻即時上網服務。

同時會豁免受影響客戶的流動電話、家居寬頻、5G家居寬頻及家居電話服務月費，而大埔超級城分店亦延長營業時間至晚上11時，直至另行通知，並繼續提供支援措施包括免費送出充電器、免費提供5G家居寬頻（插電即用）。SmarTone亦準備額外通訊及充電設備派送5G家居寬頻、行動電源以及充電線至區內臨時庇護中心。

SmarTone為支援大埔宏福苑受影響家庭，將會為每戶捐贈捐贈5G家居寬頻路由器一部（包括一年服務費），同時送上可全年使用的流動電話卡2張。

和記電訊免費借手機

和記電訊香港支援受大埔火災影響市民，將為受影響的客戶免費提供額外數據，3香港及3SUPREME客戶免費提供額外100GB本地數據、SoSIM及3DIY SIM儲值卡客戶免費提供額外100GB / 30日本地數據，受影響的月費客戶安排豁免服務費用。

大埔安慈路及指定3Shop安排5G寬頻（5G Router及SIM卡）讓受影響市民免費借用，大埔安慈路3Shop設有備用手機、SIM卡及流動充電器可供借用。