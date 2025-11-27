大埔宏福苑五級火｜3個情緒支援手機App及網站（內附連結）

災難當前相信不少港人情緒都難以平伏，如感到焦慮、抑鬱及壓力困擾，情緒及生活受影響的話，不妨可使用以下3個支援心理及情緒健康的手機app及平台，透過不同方法及資訊，暫時緩解心情，或尋求專業協助，希望所有受影響人士可以一同度過難關。

臨床心理學家監督 賽馬會心導遊+由香港中文大學心理學系多元文化及全人健康研究室研發，透過各種支援，如聊天機械人、情緒紓壓練習、心理治療自學課程等，調節及紓緩抑鬱及焦慮情緒。可根據心理健康評估建議不同強度的支援，包括網上課程、互動式虛擬夥伴及實體活動，練習及自學課程均由臨床心理學家督導下編制。 iOS下載 Android下載

專業社工線上輔導 「輔負得正」手機應用程式可了解自己的心理健康情況，透過程式接受輔導，令負面情緒可以正面的態度和方法處理，當中包括由專業社工為受情緒困擾之市民提供直接線上輔導、簡單情緒測試了解個人的壓力與抑鬱指數、提供心理健康與抑鬱或焦慮情緒的資訊及求助資源，同時提供精神健康服務資訊與熱線電話。 下載按此。

