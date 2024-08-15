大阪停電｜旅行必備大容量行動電源　20000mAH尿袋推介

大阪今日凌晨突然大規模停電，24.5萬戶人受影響，直至早上才恢復正常。居家旅行遇著停電相當麻煩，尤其是現在不少手機、電子器材及家電等都要充電，最好長備一個大容量的行動電源，以防萬一。以下尿袋都有20000mAH，而且少於160kW可以帶上機，特朗普同款的Anker品牌以外，都有3款好選擇。

於電腦節2024首次亮相的新產品Belkin BoostCharge Pro行動電源。

Belkin BoostCharge Pro 3-Port Laptop Power Bank Belkin將於9月推出的全新產品，容量為19200mAH，設有兩個USB-C及一個USB-A插孔，能同時為3個裝置充電，單個使用最高可達65W輸出，為手提電腦充電。行動電源上設有彩色顯示屏，可以看到剩餘電量及時間、輸入及輸出功率等資訊。建議零售價為$75.99美金，約為$592港元。



小米行動電源 20000 50W 74 Wh高功率充電，容量為20000mAh，設有一個Type-C連接埠和兩個USB-A連接埠，可同時為3個裝置充電。Type-C充電接口最高50W快充，支援雙向快速充電，可在4.5小時內充至100%，另亦支援手提電腦充電及低電流充電。官網特價只需$289。

Momax Q.Mag X2可以磁吸使用。

Momax Q.Mag X2 20000mAh超薄磁吸流動電源 支持Qi無線充電，為手機充電不需另外再用充電線。無需任何操作，輕輕吸附手機即可自動感應開始充電，無線充電最高可達15W輸出。另亦設有兩個USB-C插口為其他裝置充電，支援小電流充電。內置過熱、過充、短路和FOB保護，確保安全。建議零售價為$489。