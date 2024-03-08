失驚無神明日開賣 Apple新13吋 M3 MacBook Air搶先玩

Apple失驚無神在本周初宣布推出配備M3晶片的13吋與15吋MacBook Air。傳統上主打輕量纖巧的MacBook Air，都是學生筆電或作簡單文書處理的上佳選擇，然而這一代產品加入了效能更強的Apple Silicon M3晶片，特別提升GPU規格並強化AI應用兼容性，針對生產力新機更加入Wi-Fi 6E連接及提供18小時長續航力。今次小編有幸搶先體驗新午夜暗色的13吋版本，立即跟大家開箱報道！

M3晶片加持 效能快上代20%

GPU表現媲美MBP

新一代MacBook Air的焦點，在於配備Apple自家Silicon M3晶片，無論13吋還是15吋版本，CPU均是8核心架構，兼有16核心神經網絡引擎，惟GPU核心數目有異，13吋為8核心；15吋則為10核心。官方指與配備M1型號相比，新機速度快60%；與採用Intel CPU最快MacBook Air型號相比，更快達13倍！外國就有科技網站跑分測試，於Geekbench 6資料庫錄得單核心3,157分，而多核心則是12,020分，整體成績較上代M2版本高20%。至於GPU性能方面，在Geekbench 6 OpenCL更獲得30,524高分，表現 媲美MacBook Pro！惟要留意，由於MacBook Air為無風扇被動散熱設計，故長時間運行高負載程式，MacBook Pro必然更穩定！而針對工作方面，對比上代機種，官方稱運行《Photoshop》圖片濾鏡和效果處理速度快2.8倍；《Final Cut Pro》剪輯效能快13.2倍；《Excel》運算速度亦快35%，對生產力有要求的朋友，此機值得考慮。