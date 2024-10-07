女玩家智力高過男玩家？　IQ Test 揭LOL玩家智力最高《黑神話：悟空》排第二

根據外媒報導，whichbingo網站最近與心理學家團隊合作，對1002名遊戲玩家進行了一項智力測試。這次測試從四個維度對參與者的認知能力進行了全面評估，包括語言交流能力、數學運算能力、邏輯推理能力以及視覺空間分析能力。參與者被問及他們主要玩什麼遊戲以及最常在哪個平台上玩，以確定調查結果。

結果顯示，《英雄聯盟》（League of Legends）玩家的IQ分數為120.4分，位居榜首。緊隨其後的是《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong）玩家，IQ分數為119.8分。第三名則是《博德之門3》（Baldur’s Gate 3），IQ分數為117.9分。令人意外的是，《FC 24》/《FIFA 23》玩家的IQ分數僅為89.8分，位居最後。

平台與性別差異

在遊戲平台方面，PC玩家的IQ分數最高，達到114.1分，其次是PlayStation玩家，IQ分數為111分。Xbox玩家的IQ分數為105.9分，而NS玩家的IQ分數為103.4分。手機/平板玩家的IQ分數最低，僅為99.9分。

此外，女性玩家的IQ分數也比男性玩家更高，女性玩家的平均IQ分數為107.9分，而男性玩家的平均IQ分數為105.8分。

遊戲與智力的關聯

這項研究顯示，策略性和角色扮演類遊戲的玩家通常擁有較高的智力分數。例如，《英雄聯盟》和《Dota 2》這類需要高策略性的MOBA遊戲，以及《黑神話：悟空》和《博德之門3》這類角色扮演遊戲，都與較高的IQ分數相關聯。