家居寬頻上網邊間好？5大熱門電訊商收費比較！｜2024家居寬頻最新優惠

寬頻上網係每個家庭都必備嘅嘢，所以揀個好用嘅家居寬頻真係好重要！不過市面上有唔同寬頻供應商可以選擇，到底邊間先啱自己呢？裝修佬一於同大家介紹下近期唔少人推介嘅5G家居寬頻嘅好處，再同大家一齊詳細比較下坊間5間熱門電訊商嘅月費價錢，比大家參考參考！

5G家居寬頻好處

1. 為偏遠地區用戶提供更多選擇

由於電訊商鋪光纖線有成本，所以鋪線時會優先考慮人多、密集的地區，確保獲取最大利益，變相較多住偏遠地區的住戶未能得到高速寬頻，而 5G 家居寬頻正正解決此問題，為這類用戶提供了另類的高速上網選擇。

2. 免拉線安裝

由於 5G 家居寬頻是以路由器直接接收 5G 訊號，故不用約師傅上門拉線安裝，只需要從電訊商獲得 5G SIM 卡、再插入專用的 5G 路由器，連上電源已經即可開放 Wi-Fi。

3. 隨時加強家中特定區域接收

由於沒有了 LAN 線制約，用戶可以將 5G 路由器搬至家中不同位置，隨時加強特定位置的 Wi-Fi 接收。

4. 不用與同大廈用戶「爭網用」

即使是「光纖入屋」，一般的光纖寬頻服務都要全幢大廈一同分享網絡資源，較為影響穩定性，但 5G 家居寬頻就可以避免與同大廈用戶爭奪資源（但或會受 5G 基站所影響）。

5. 合約期條款更有彈性

由於 5G 家居寬頻偏向較大彈性，電訊商亦會推出較一般家居寬頻更短的合約期，目前最短的只有 12 個月，適合臨時有寬頻需要的用戶。

