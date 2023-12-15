姍姍來遲 豪華電動七人車銷量王 DENZA D9 駕到！

挾著比亞迪與平治造車技術互相結合，國產電動車品牌騰勢DENZA趁著日前舉行的香港汽車博覽(IMXpo 2023)中，由獨家代理仁孚車行正式引進純電動豪華七人多用途車(eMPV) DENZA D9，並首次在港亮相。官方指DENZA將會在九龍灣開設佔地逾萬平方呎的全新旗艦陳列室，預計於明年年中開始投入服務，又積極籌備設立大型售後中心，為DENZA車主提供新車維護支援。之所以如此「關照」，事關DENZA D9在早前德國慕尼黑車展大放異彩，深受歐洲客戶歡迎。而且截至今年8月D9已勁銷逾萬輛，連續8個月蟬聯中國市場30萬元人民幣以上豪華eMPV市場銷量冠軍，難怪不少車迷形容它為風頭躉！

620公里長續航 滿足跨境出行需要

DENZA D9車款設計跟今年初上市上汽大通MIFA 9大同小異，作為車身長度逾5.2米、最大馬力達275kW(約369匹)、峰值扭力為470Nm的大型豪華eMPV。而供港版本將會分前驅版及雙摩打四驅版兩款，D9採用高效能永磁同步電動摩打及由比亞迪研發的刀片電池，由零加速至時速100公里僅6.9秒，性能超卓，加上續航距離可長達620公里，最適合跨境出行、老闆車商務接送及家庭用車等不同需要。

內置真皮按摩椅及丹麥音響

DENZA D9享有不輸蝕跑車的速度感之餘，車廂內豐富設備亦令人留下深刻印象。全車配以高級NAPPA真皮座椅，中排座椅更提供10段式按摩功能及6段式可調節睡眠頭枕，為長途旅程提供頂級舒適享受。不得不提車內配置了14組丹麥音響名牌Dynaudio喇叭，為乘客帶來想像之外的娛樂體驗。加上一系列高階智能駕駛輔助系統，進一步確保行車安全水平。售價方面，香港代理暫未提供售價，如以中國定價39至46萬元人民幣做指標，約莫要賣42.9至50.7萬港元。如欲成為首批香港區DENZA D9車主，仁孚表示只需繳付可退還10,000港元的意向金，即可預留首批優先配額，並預計於2024年第四季開始交付。