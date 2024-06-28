家用投影機 JMGO N1s 獨創技術投射180吋高清畫面

設有兩個Dolby Audio認證的5W揚聲器，或以藍牙或3.5mm接駁其他音響。

適逢歐洲國家盃及巴黎奧運，想觀看體育賽事更投入，可以考慮添置一部投影機，放大畫面更有氣氛。堅果(JMGO)新推出的N1s迷你輕巧，搭載自主研發的MALC三色雷射光學元件和一體化雲台設計，家用或戶外使用亦相當適合。

最大可以投影出180吋畫面，內置兩個5W揚聲器音響系統，擁有55Hz極低頻低音，並通過Dolby Audio和DTS解碼認證，有如家庭式影院的體驗。

JMGO N1s採用自主研發的MALC三色雷射光學元件，採用模組化雷射堆疊技術，9晶片雷射器光學效率更高，體積減少並提升散熱性能。支援1080P全高清解像度，具備1800 ANSI流明的高亮度和1600:1的對比度，還支援HDR 10高動態範圍，擁有超廣色域和極高色彩準確度，白天還是夜晚都能提供清晰鮮艷的影像。

可執行即時梯形校正和焦點調整，同時自動調節亮度及避開障礙物。

創新雲台設計

一體化超薄二軸雲台系統，可垂直方向無肩帶旋轉調整高達127°，即時執行梯形校正和焦點調整。隨著投影角度的變化，無論放置在家中任何位置，在幾秒鐘內正確自動校準投影並放置影像。

配備感測器和CMOS高解像度相機，並利用智能識別演算法，基於用戶回饋和經驗，檢測和適應周圍環境。投影機能根據環境光線自動調節亮度，並能夠將顯示畫面移離電燈開關和牆上的其他障礙物。

機身可連接支援eARC的HDMI 2.1、USB-A 2.0和3.5毫米耳機插孔，亦有Chromecast等可連接不同的影音產品或家用遊戲機，功能上進一步擴展。

內置Google TV

內置的Google TV平台提供原生Netflix支援，可直接觀看Netflix串流內容。用家亦可利用Google Play下載應用程式，透過遙控器直接啟動Google助理以語音搜尋想收看的內容。

堅果N1s國際版行貨享有兩年原廠保養，建議零售價為$7,980。即日起在LETECH投影專門店、Tech City - Sport DV專門店、LEWAY數碼影音或投影專門店、友和及指定零售商發售。



查詢：5795 7118