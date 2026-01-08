富士FUJIFILM instax mini Evo Cinema即影即有相機　致敬8厘米攝影機可拍影片

富士FUJIFILM instax mini Evo Cinema為可拍片的即影即有相機。

富士FUJIFILM推出全新「Evo 系列」，破天荒採用源自富士於1965年推出的8厘米攝影機「FUJICA Single-8」的垂直手把設計，更可以拍攝影片。相機背面設有液晶顯示器，可查看及選擇自己喜歡的照片進行列印，特式復古設計和模擬操作，增強了拍攝和沖印的樂趣。

經典8厘米相機設計 這款相機機身採用經典的黑灰色高級設計，直立式手柄造型令人聯想到富士於1965年推出的8厘米攝影機「FUJICA Single-8」。機身另有觸感極佳的「時代轉盤」，每次旋轉都會帶來清脆的咔噠聲，和旨在模擬手動捲片手感的打印桿等細節，另設後置顯示屏、取景器配件等。規格方面則只有500萬像素，可拍攝2560 x 1920相片或最高1080 x 1440@24fps影片。

FUJIFILM instax mini Evo Cinema可利用後置顯示屏預覽拍攝。

新增拍攝影片功能 FUJIFILM「Evo 系列」為混合型三合一即影即有相機，這款Evo Cinema相機可以拍攝靜態照片和影片，同時可以作為智慧型手機印表機使用。它會將拍攝最長15秒的影片，按住快門按鈕即可錄製，可拍成多個片段，錄製的影片可在後置顯示器即時回放，用戶可以選擇自己喜歡的場景。 相機可將資料轉換成二維碼，並產生一張instax照片，同時也會從影片中截取一張靜態照片。用智慧型手機掃描二維碼，即可使用instax相框重播或下載影片，讓使用者可以「傳遞影片」。

復古感時代轉盤 這款相機配備了全新功能「時代轉盤」，讓用戶體驗不同時代的復古特效。共有10種「時代轉盤」特效可供選擇，其中包括靈感源自8毫米底片相機的「1960」特效，以及重現20世紀70年代彩色CRT電視質感的「1970」特效。 除了視覺紋理，每種特效還融入了雜訊和磁帶抖動等微妙細節，以重現那個時代的氛圍。每種特效均有10個可調節級別，總共可提供100種不同的表現形式。音訊也經過「時代撥盤」特效處理，增添了獨特的懷舊音效特徵，例如膠片捲軸的嗡嗡聲等，捕捉了每個時代的獨特韻味，令相片及影片具有時光旅行感。

專用應用程式 除了在智能手機上瀏覽和編輯使用mini Evo Cinema拍攝的相片和影片，並將多個片段組合成一個最長30秒的影片，並添加電影級的開頭和結尾模板編輯。另有「海報模板」功能等，創作出真正獨特的內容。支援藍牙及Wi-Fi連接，以實現更快的傳輸速度，並允許用戶在發送前預覽和選擇視訊或靜態影像。「直接列印」功能可讓用戶將智能手機拍攝的照片轉換為instax照片。 instax mini Evo Cinema暫定於1月30日在日本上市，定價55000日元（折合約2736港元），香港暫時未有發售消息。