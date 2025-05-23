富士FUJIFILM X half半格數碼相機　重刻菲林攝影新玩法

相機重量只有240克重，延續X系列相機一貫的高質感設計與操作性，重現經典相機魅力。包含光圈環、片幅切換搖桿等手動操作元件，還原舊式相機操作手感。屏幕則採用了可進行滑動／輕彈兩種手勢的新式觸控操作介面，觸控操作更流暢。本機亦搭載光學觀景窗，可用肉眼所見的構圖拍攝，使用光學觀景窗拍攝時，最多可拍攝880張照片。

FUJIFILM X half採用了多種影像比例格式，包括3:2、4:3、16:9以及縱向的3:4，可用來以「直式構圖」拍攝照片與影片。不僅搭載了3:4直向光學觀景窗與LED屏幕，內建背照式1吋感光元件與等效35mm焦距的32mm、F2.8的定焦鏡頭，與富士一次性菲林相機「富士即可拍 QuickSnap 」相同。

菲片模擬模式

FUJIFILM X half內建了一項名為「2in1」的功能，可運用這一獨特的長寬比，將兩張直度構圖的照片合併成一張影像，創作出充滿故事的作品。使用專屬應用程式也可製作組圖，並能在App上變更分割線顏色與粗細、左右畫面對調等，進行簡單直覺的編輯操作。

相機亦搭載可享受多種色調表現的「菲片模擬模式」功能，內建13種菲林模擬模式，以及呈現獨特顆粒感的「顆粒效果」。另搭載3種全新濾鏡「漏光」、「光暈」、「過期底片」。此外還內建來自instax系列產品中廣受好評的濾鏡效果，如「雙重曝光」等共8種濾鏡。另新增的「日期戳記拍攝」功能，模仿以往的相片日期。

X half的「底片相機模式」將還原攝影基本步，不使用螢幕只透過光學觀景窗進行拍攝。每拍一張照片後，需扳動過片桿，才能進行下一張拍攝，如菲林過片的操作感。而且只在拍攝完成預設張數後，才可查看所拍影像，帶來「拍完才能看到成果」的期待與驚喜感。

