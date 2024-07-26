實試Nothing CMF第二代耳機和智能手錶 6百有找夠抵玩

CMF Watch Pro 2可換錶圈

這款智能手錶與第一代設計不同，由方變圓形，更有可更換錶圈設計，4種配色有平及弧型兩款錶圈，相信未來會推出更多不同款式。闊身矽膠錶帶佩戴舒適，亦有多個打孔適合男女尺寸。配備1.32吋的AMOLED高解析度常亮顯示屏，可從超過100種錶面選擇，亦能自訂選項。

具備超過120種運動模式，不過要留意雖然有IP68防水防塵等級，但運動方面卻不支援游泳，是美中不足之處，健康性能方面有心率、血氧飽和度和壓力水平監測等。錶面大加上一個旋鈕操作，用手指觸控亦容易直觀，功能如接收通知、控制相機和查看天氣等方便，售價才$579已值回票價。