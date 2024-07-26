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科技
2024-07-26 04:30:38
日報

實試Nothing CMF第二代耳機和智能手錶 6百有找夠抵玩

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Nothing子品牌CMF by Nothing，推出第二代配件CMF Watch Pro 2及CMF Buds Pro 2，貫徹獨特設計美學及潮流玩味，配合首部手機CMF Phone使用，全套互聯更能發揮功能。兩款配件定價親民，性價比相當高。
 

Nothing CMF

CMF Watch Pro 2設有深灰、灰、橙及藍色，可更換錶圈改變外型。

Nothing CMF

介面設計可選圖像或文字，簡潔易用。

Nothing CMF

有心率、血氧飽和度和壓力水平監測等功能。

CMF Watch Pro 2可換錶圈

這款智能手錶與第一代設計不同，由方變圓形，更有可更換錶圈設計，4種配色有平及弧型兩款錶圈，相信未來會推出更多不同款式。闊身矽膠錶帶佩戴舒適，亦有多個打孔適合男女尺寸。配備1.32吋的AMOLED高解析度常亮顯示屏，可從超過100種錶面選擇，亦能自訂選項。

具備超過120種運動模式，不過要留意雖然有IP68防水防塵等級，但運動方面卻不支援游泳，是美中不足之處，健康性能方面有心率、血氧飽和度和壓力水平監測等。錶面大加上一個旋鈕操作，用手指觸控亦容易直觀，功能如接收通知、控制相機和查看天氣等方便，售價才$579已值回票價。

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Nothing CMF

鮮橙色的CMF Buds Pro 2為入耳式設計，音色及降噪功能不錯。

Nothing CMF

充電盒上的旋鈕可作旋轉及長短按壓，自訂多種功能。

CMF Buds Pro 2超強降噪

耳機雖然只售$499，但功能上不失禮。鮮橙色、深藍色亦是耳機界別少有色系，耳機盒上的可自訂功能智能旋鈕亦是獨特設計，適合播放暫停音樂、調校音量等各種操作，手感亦相當不錯。

配備雙驅動單元結合11mm低音驅動單元和6mm高音單元，亦有齊空間音效、LDAC、Hi-Res Audio Wireless認證和Dirac Opteo技術，音色飽滿立體。高達50 dB的混合主動降噪功能與品牌一致，降噪力強大。另配上6個高清麥克風、Clear Voice Technology 2.0和Wind-Noise Reduction 2.0技術，通話清晰。總電池續航時間足43小時，快速充電10分鐘即可播放7小時，長氣夠用。

查詢：3183 0168