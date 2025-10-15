專業AI記錄者顛覆工作模式 Plaud Note Pro即將登場 開啟高效處理資訊新時代

在資訊爆炸的時代，如何高效捕捉、整理並轉化碎片化資訊，成為職場人士的共同挑戰。總部位於三藩市的科技公司Plaud近日宣布，其革命性AI產品Plaud Note Pro已於10月9日正式在香港開放預訂，定價為HK$1,399。這款結合錄音與AI整理的產品，旨在透過「多模態輸入」、「多維度摘要」及「Ask Plaud」，重新定義個人知識管理與工作效率。

超越傳統錄音筆 工作場景的全方位感知 有別於傳統錄音筆僅聚焦於「錄音」功能，Plaud Note Pro的核心突破在於其 「多模態輸入」（Multimodal Input）能力，並同步整合四類關鍵資訊來源： 1. 音訊輸入：自動錄製會議、通話內容，並支援智能修剪與說話者標記。 2. 圖像輸入：直接拍攝或上傳簡報、白板筆記，將視覺資訊轉為可分析內容。 3. 文字輸入：使用者可在內建 Notepad 中即時輸入想法與重點。 4. 重點撰要：在關鍵討論瞬間，一鍵標記音訊時間點，確保重點決策不被遺漏。 這種設計理念，正是為了捕捉使用者「所聽、所見、所思」的全場景資訊，擺脫過去只能依賴單一音訊源進行事後回顧及花費大量時間整理的局限。

Plaud Intelligence 個人專屬的 AI 分析引擎 除高效錄音以外，背後的 Plaud Intelligence AI 訂閱服務，能將捕獲的混雜資訊，透過包括 GPT-5、Gemini 2.5 Pro、Claude Sonnet 4 在內的最新AI進行深度處理，自動生成「多維度摘要」。 例如，在一個「影片製作計畫」會議後，系統能自動生成結構化摘要表格，清晰列出討論事項、關鍵數據與決策要項。更值得一提的是，摘要風格能根據使用者的職業角色與情境需求進行個性化定制，內置超過 3,000種專業摘要範本，從行動項目追蹤，到創意概念整理，都能一鍵生成。

「Ask Plaud」 將對話紀錄變成可查詢的知識庫 其中最具顛覆性的功能莫過於 「Ask Plaud」。使用者無需手動翻查冗長紀錄，可直接提問，如「某同事提出了哪些創意概念？」或「列出本計劃的主要風險與待辦事項」。AI 會基於會議上文下理，提供帶有來源引用的精準答案，並可將答案一鍵儲存為新筆記。這等同於為每一個團隊打造了一個即時、可查詢的私有知識庫。

隱私與整合 企業級的安全保障 對於重視數據安全的企業與專業人士而言，Plaud 標榜符合 GDPR、EN18031、HIPAA、SOC II 等國際隱私與安全合規標準，確保商業機密與個人對話不外洩。同時，系統支援多種分享與匯出格式，能輕鬆與現有工作流程整合。

不只記錄 更是理解與賦能 Plaud Note Pro不僅是一款高效能的錄音硬件，更是一個透過 AI 將雜亂資訊轉化為結構化知識與行動洞察的個人智能管家。對於每日身陷於大量會議、跨部門溝通與資訊過載的專業人士而言，Plaud Note Pro的問世預示著一個更智能、更高效的工作新範式即將來臨。