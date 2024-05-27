小米中價平板電腦Redmi Pad Pro 6月1日開售　二千有找首配鍵盤及觸控筆

Redmi Pad Pro有煙青綠、石墨灰及淺灣藍3種配色，只設8GB+256GB容量版本，可擴展儲存空間至1.5TB。配備12.1吋120Hz螢幕，擁有16:10的寬高比，249ppi、 2.5K解像度（2560x1600）及120Hz AdaptiveSync更新率。配備4個立體聲揚聲器，並加入Dolby Atmos技術及支援Hi-Res Audio。

內置Snapdragon 7s Gen 2處理器，並搭載Xiaomi HyperOS，可簡單快速作內容共享、照片傳輸和跨設備的無縫協作。前後配備800萬像素鏡頭，具備10000mAh電池和高達33W的快速充電技術，最長可播放影片逾12小時，保持娛樂及工作續航力。

首度搭配鍵盤及觸控筆

Redmi Pad Pro更是首次支援Redmi Pad Pro鍵盤保護套和Redmi靈感觸控筆，Redmi 靈感觸控筆具備4096級壓力感應和240Hz的採樣率，書寫體驗流暢。憑藉80mAh的電池，在單次充電下，可提供長達12小時的書寫時間。Redmi Pad Pro鍵盤保護套提供如電腦般的打字感覺，擁有1.3mm的鍵程和19mm的鍵間距，以及觸控筆筆座，在處理文書工作或繪圖時更加輕鬆方便。

小米Redmi Pad Pro平板電腦於全線小米之家、官網及指定零售商門市及網站有售，6月1日至6月14日購買更可獲贈價值$199的保護套。Redmi Pad Pro雙面保護套有藍或黑兩色，建議零售價為$199、 Redmi Pad Pro鍵盤保護套售價為$349、Redmi靈感觸控筆售$299。