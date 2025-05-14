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科技
2025-05-14 11:00:00

小米之家寶琳分店即將開幕　手機平板低至5折優惠

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小米之家即將進駐寶琳新都城中心，開幕首日將有半價優惠。

小米之家即將進駐寶琳新都城中心，開幕首日將有半價優惠。

小米之家即將進駐寶琳，並於今個星期六5月17日於新都城中心開設授權店，開幕首日將推出多款限量開幕購物精選禮遇，低至5折，有齊手機平板及家電，街坊可以去搶購！

小米之家寶琳店半價特選單品。

小米之家寶琳店半價特選單品。

半價特選單品

開幕首日5月17日購買以下產品均享5折優惠，當中包括Xiaomi Pad 6（優惠價$999）、Redmi Note 13 Pro（優惠價$999）、Xiaomi掃拖機器人S20（優惠價$550）及Xiaomi Watch S3（優惠價$350），數量有限。

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於小米之家寶琳店買滿指定金額即可獲贈禮品。

於小米之家寶琳店買滿指定金額即可獲贈禮品。

滿額贈送活動

於5月17至18日在小米之家寶琳授權店購買任何產品滿以下指定金額，均有機會獲得贈品。單筆消費金額滿$1999或以上，即可獲贈價值$199的Xiaomi筋膜按摩槍mini；消費滿$999或以上送Xiaomi咖啡杯、購買任何產品送小米環保袋乙個。

購買人氣Xiaomi 15 Series亦有限量禮品優惠。

購買人氣Xiaomi 15 Series亦有限量禮品優惠。

小米手機優惠

Xiaomi 15 Series亦有限量購買優惠，買Ultra版送專業攝影套裝（原價$1,399）或Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi版 （原價$799）二選一；買Xiaomi 15送Xiaomi 15手機配件禮盒（價值$258）及Redmi Buds 5 Pro耳機（原價$399）。

小米之家寶琳新都城中心授權店

地址：將軍澳欣景路8號新都城中心2期1103-04號鋪
電話：2880 5222
營業時間：11am - 9pm
開幕日期：2025年5月17日

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