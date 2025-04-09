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科技
2025-04-09 13:34:08

小米之家康城店開幕優惠　Xiaomi Pad 7平板、飲水機、智能抽濕機半價

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小米香港宣佈正式進駐日出康城，多款限量開幕購物精選禮遇低至5折。

小米香港宣佈正式進駐日出康城，多款限量開幕購物精選禮遇低至5折。

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小米香港宣佈正式進駐日出康城，並於4月12日於The LOHAS設立授權店，開幕首日將推出多款限量開幕購物精選禮遇低至5折，回饋一眾米粉。

開幕首日4月12日購買以下產品，均享5折優惠。

開幕首日4月12日購買以下產品，均享5折優惠。

半價特選單品

為響應小米之家The LOHAS授權店隆重開幕，顧客凡於開幕首日4月12日親臨此店，購買指定產品均享5折優惠。當中包括小米最新平板Xiaomi Pad 7、Xiaomi即熱式RO純淨飲水機Pro、Xiaomi智能抽濕機Lite、Redmi Buds 5 Pro及Xiaomi智慧兒童手錶。

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於小米康城授權店購買AIOT產品滿以下指定金額， 均可獲贈品一款。

於小米康城授權店購買AIOT產品滿以下指定金額， 均可獲贈品一款。

滿額贈送活動

顧客凡於4月12至21日在小米之家The LOHAS授權店購買AIOT產品滿指定金額，均有機會獲得贈品一款。消費滿$3999或以上送Xiaomi空氣淨化氣4 Compact、消費滿$2999或以上送Xiaomi智能空氣炸鍋4.5L、消費滿$1999或以上送小米卷邊休閒雙肩包、消費滿$999或以上送Xiaomi行動電源10000 22.5W Lite，而購買任何產品都送小米環保袋乙個。

購買Xiaomi 15 Series亦有限量優惠。

購買Xiaomi 15 Series亦有限量優惠。

Xiaomi 15手機優惠

購買Xiaomi 15 Ultra送Xiaomi 15 Ultra專業攝影套裝、手機繩及67mm濾鏡套裝， 總值$1897。購買Xiaomi 15則送Xiaomi手環9及Xiaomi 15 Series禮盒，總值$647。

小米之家The LOHAS授權店
地址：香港新界西貢區將軍澳康城路1號THE LOHAS康城 3/F SHOP 351
電話：2880 5222
營業時間：11am-9pm
試業日期：4月9-11日
開幕日期：4月12日

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