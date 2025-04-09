小米之家康城店開幕優惠　Xiaomi Pad 7平板、飲水機、智能抽濕機半價

小米香港宣佈正式進駐日出康城，並於4月12日於The LOHAS設立授權店，開幕首日將推出多款限量開幕購物精選禮遇低至5折，回饋一眾米粉。

為響應小米之家The LOHAS授權店隆重開幕，顧客凡於開幕首日4月12日親臨此店，購買指定產品均享5折優惠。當中包括小米最新平板Xiaomi Pad 7、Xiaomi即熱式RO純淨飲水機Pro、Xiaomi智能抽濕機Lite、Redmi Buds 5 Pro及Xiaomi智慧兒童手錶。

滿額贈送活動

顧客凡於4月12至21日在小米之家The LOHAS授權店購買AIOT產品滿指定金額，均有機會獲得贈品一款。消費滿$3999或以上送Xiaomi空氣淨化氣4 Compact、消費滿$2999或以上送Xiaomi智能空氣炸鍋4.5L、消費滿$1999或以上送小米卷邊休閒雙肩包、消費滿$999或以上送Xiaomi行動電源10000 22.5W Lite，而購買任何產品都送小米環保袋乙個。