小米之家沙田專賣店6月1日開幕　抽濕機、Redmi Pad SE低至半價優惠

小米近日接連開店，鑽石山、天水圍和上水之後，小米香港宣佈即將進駐沙田，並於6月1日在新城市廣場設立專賣店，成為香港第14間小米之家。開幕首兩日將推出多款限量開幕購物精選，包括洗地機、抽濕機及Redmi Pro SE平板電腦等低至5折，回饋一眾米粉。
過百款小品精品
小米之家沙田店佔地約640平方呎，提供過百款小米產品，包括最新推出的年度旗艦機型Xiaomi 14 Series、Redmi Note 13 Series、Xiaomi Pad 6S Pro及升級版Xiaomi掃拖機器人X20+等一系列產品，以及展示4個不同尺寸的Xiaomi電視，包括75、65、55和43吋A Pro Series。
多款產品半價優惠
為慶祝隆重開幕，開幕首兩日獨家優惠，數量有限先到先得。6月1日半價精選產品有Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra，原價$2,599，優惠價$1,300；Xiaomi智能抽濕機原價$1,599，半價後$800；Redmi Pad SE（4G + 128G）平板電腦原價$999，5折後$500。另外於6月1日購買Redmi Watch 3、Redmi Buds 5 Pro及Xiaomi 小米電水壺2，加$1即可獲得多一件，名額各20個。
6月2日開幕第二日的半價特選單品有繼續有Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra及Redmi Pad SE（4G + 128G），另有Xiaomi電競曲面顯示器G34WQi，原價$1,799，5折後只需$900；加$1多一件優惠則有XIAOMI路由器AX1500及Xiaomi Redmi Buds 5。
買滿指定金額贈品
凡於6月1日至14在小米之家沙田店購買Redmi Pad Pro，可獲贈價值$199的保護套。而在6月1日至6月10日買滿指定金額，均有機會獲得贈品，詳情可見上圖。
購買任何型號Xiaomi電視（Xiaomi電視 43”除外），即送價值$599的Xiaomi智能空氣炸鍋6.5L；購買Xiaomi 14 Ultra即送價值$1,698的專業攝影套裝及67mm濾鏡套裝；購買Xiaomi 14即送comforbot按摩器、攝影套裝、Hoda軍規防撞手機殼及Hoda手機屏幕保護貼。
小米之家沙田新城市廣場專賣店
地址：沙田正街新城市廣場1期6樓 Shop 614
營業時間: 星期一至日11am-9pm
試業日期：5月30至31日
開幕日期：6月1日