小米之家油塘店將開幕　首日精選限量產品低至5折

小米香港宣佈進駐油塘，並於12月29日於大本型設立授權店，開幕首日推出多款限量開幕購物精選禮遇，低至5折回饋一眾米粉。

小米之家油塘大本型授權店將展示全新Xiaomi Smart Display A Pro 2025及Xiaomi Smart Display S Mini LED 2025等產品。

小米人氣產品 小米之家油塘大本型授權店店舖佔地約1,776平方呎，是香港第16間小米之家。店內提供過百款小米產品，包括最新推出的年度旗艦機型Xiaomi 14 Series、首部摺疊機MIX Flip、最新輕旗艦Xiaomi 14T Series等智能手機。 另有一系列全新熱賣的生態鏈產品，如Xiaomi手環9 Pro、Xiaomi多士爐及Xiaomi掃拖機器人X20 Pro等，其中現場更展示了全新Xiaomi Smart Display A Pro 2025及Xiaomi Smart Display S Mini LED 2025等家品電器。

開幕日半價精選 於12月29日開幕日親臨此店，購買以下產品均享5折優惠，數量有限。當中包括Xiaomi電視A Pro 43及Redmi Pad Pro平板電腦，原價$1999，半價後$1000；Xiaomi即熱式RO純凈飲水機Pro原價$1699，半價後$850；Xiaomi掃拖機器人S20原價$1,099，半價後$550。另外Xiaomi多功能露營燈及Xiaomi手環9 Active加$1多一個。

1月4日半價特選單品 於1月4日購買以下產品，均享5折優惠，數量有限。Redmi Pad Pro原價$1999，半價後$1000；Xiaomi無線吸塵器G20 Max原價$1599，半價後$800；Xiaomi智能抽濕機原價$1799，半價後$900；Xiaomi Watch S3原價$899，半價後$450；Xiaomi開放式耳機原價$749，半價後$375。



滿額贈送活動 凡於12月29日至1月5日在小米之家油塘大本型授權店購買滿以下指定金額，均有機會獲得以下贈品。單筆消費滿$4999或以上即送無線吸塵器G20 Lite，12月29日至1月5日內每天首位客人買滿更可額外獲送Redmi A3。消費滿$3999或以上送Xiaomi側翻蓋旅行箱、滿$2999或以上送Xiaomi除蟎機Pro、滿$1999或以上送小米恆溫電水壺2 Pro、滿$999或以上送Xiaomi保溫杯口袋版、購買任何產品即送小米環保袋。

買新品送禮物 今次新鋪開幕將加入兩款近期熱賣新品Xiaomi電視和Xiaomi 14T Series，進行限量購買優惠。購買Xiaomi TV 55” 或以上送Xiaomi即熱飲水機S1；購買Xiaomi 14T Pro送磁吸手機殼、5000mAh超薄磁吸行動電源及Remax降噪無線藍牙耳機W18；購買Xiaomi 14T送磁吸手機殼及磁吸卡片套支架。