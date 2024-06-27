小米之家銅鑼灣店6月29日開幕優惠　首三日特選產品5折及買一送一

緊接落戶鑽石山、天水圍、上水和沙田，小米香港宣佈即將於銅鑼灣怡和街開設第15間小米之家，並於6月29日舉行開幕儀式。開幕首三日將推出多款限量開幕購物禮遇，當中包括：特選產品「低至5折」、「買一送一」、「1蚊加購」和「現金券領取」等活動，回饋一眾米粉。

小米之家銅鑼灣怡和街店面積約2,567平方呎，是香港首間兩層高、以「銷售+服務」一體化的地舖，G/F以產品陳列為主，提供過百款小米產品，包括最新推出的年度旗艦機型Xiaomi 14 Series、Redmi Note 13 Series、Xiaomi Pad 6S Pro等一系列熱賣及新款產品。1/F將以「售後服務」為主，更不定時舉辦不同類型的產品體驗工作坊。

獨家精選禮遇 凡於6月29至7月7日親臨店鋪，Like和Follow小米香港社交媒體，便可享以下優惠： 5折特選單品 顧客凡於6月29日至7月1日親臨小米之家銅鑼灣怡和街店，購買以上產品，均享5折優惠，當中包括Redmi Pad SE、Xiaomi掃拖機器人S10+等。

特選產品買一送一 凡於6月29日至6月30日親臨小米之家銅鑼灣怡和街店，購買以上產品，可享買一送一，有Xiaomi聲波電動牙刷、Redmi Buds 5等。

於小米之家銅鑼灣店購買指定Redmi Note手機，即可享手機升級。

Redmi Note手機免費升級 購買以下指定Redmi Note手機，即可獲「手機升級服務」，即用購買Redmi Note 13 4G的價錢（$1499）換取升級至Redmi Note 13 5G的手機。

購物加購禮遇 顧客凡於6月30日購買Redmi 13C或Redmi A3，加$1均可獲得Redmi Buds 4 Lite、小米支架式自拍桿、小米行動電源10000 22.5W（三選一）。

手機折扣優惠 於6月29日至7月1日特選手機有折扣優惠，購買Redmi 12 5G手機，即可減$100；購買Redmi A3手機，即可減$50。

免費開幕福袋 顧客凡於6月29日至7月1日排隊購物，均可獲贈一個開幕福袋，每日限量100位。

手機及家電加購優惠 於6月29日至7月7日購買任何一部手機及智能家電，加指定金額，均可獲得以下一項禮品（三選一）。

獨家新品限量購物優惠 於6月29日至7月7日買滿指定金額，均有機會獲得贈品，當中包括Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition、直立風冷無線充電座等。

$488/$688任選兩件 於6月29日至7月7日可以$488購買兩件指定產品，或以$688組合價購買指定產品。