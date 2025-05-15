小米優惠智能家電補貼計劃　全場300多款新舊產品減15%至48%

為回饋一眾米粉對小米的支持，小米香港今日宣布將於5月16日至6月20日期間推出「全場智能家電補貼計劃」，在全渠道購買所有小米智能家電均可減至少15%優惠，連本月新產品都有得減，值得睇睇！

減幅最多有小米電鬚刨S700，$699減至$365；小米行動電源10000 33W口袋版Pro亦由$269大減至$149，相當抵買。

顧客凡於5月16日至6月20日在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網、各大零售商購買任何智能家電產品，均可受惠小米「全場智能家電補貼」，減價高達48%。

小米5月多款全新產品，當中包括Xiaomi磁吸自帶線行動電源10000 33W，原價$199減至$169。提供10000mAh電池容量，自帶3個USB-C端口，同時可為3個設備充電，分別支持高達有線充電33W和無線充電7.5W。配備多重保護，並符合國際航空標準可攜帶上飛機。有白色和深灰色選擇。

另一款Xiaomi自帶線行動電源20000 22.5W原價$149，補貼價$127。提供20000mAh電池容量，支持高達22.5W充電，內置3個USB輸出端口，同樣配備多重保護及符合國際航空標準，分別有深灰色和淺灰色選擇。

​​Xiaomi吸頂燈D20原價$229，補貼價$195。內置智慧雷達光感傳感器，能即時準確檢測人體運動信號，隨著用戶進出而開啟及關閉。擁有IP50防塵，只有6cm厚，外觀更纖薄簡約，照明均勻無暗區。配有遙控器可進行智慧控制及以App操作。

Xiaomi破壁料理機原價$479，補貼價$407。內置1.75L大容量，冷熱飲品均適用，可提供約7-8 杯200毫升飲品。配備LED顯示屏可即時顯示破壁模式和剩餘時間，並有6種冷熱飲品任意挑選。

採用陶瓷塗層，具備清洗及殺菌兩種自清潔模式、3種攪拌模式。

高速摩達提供穩定的動力輸出，6個不銹鋼刀片和4個凸起的擋板高速運轉，無需過濾即可獲得柔滑質地，雙層軟關閉蓋確保安靜運作。可透過內部蒸氣循環形成微壓慢燉效果，結合多階段烹飪過程，可保留食材的天然味道；並有12小時預設時間及自動保溫12小時功能。