小米優惠｜米粉節2024開鑼　限時折扣及家居新品推介

想入手小米電子產品係時候！年度「米粉節2024」將於3月27日至4月10日展開，今年除了有產品價格折扣、現金券、限時購物禮遇、消費獎賞和每日秒殺之外，更推出4款全新智能產品，包括兩款Xiaomi路由器、無線吸塵器及掃拖機器人。小米香港於鑽石山荷李活廣場設立全新專賣店，並於3月29日正式開幕，屆時將推出多個開幕專享購物禮遇。
米粉節4款新品推介
性價比高無線吸塵機
全新一代的Xiaomi無線吸塵器G20 Lite內置高速無刷摩打，吸力高達18,000Pa。配備白光燈粉塵偵測技術，找出隱藏污垢，前置式LED頭燈可照亮黑暗縫隙中的灰塵，光線不足的區域都能徹底清潔。
G20 Lite內置2,200mAh大容量電池，電池續航長達45分鐘，備有電量指示燈。吸塵機設計纖巧，配備五重過濾，擁有多款升級版刷頭組合，清潔各種材質及深入每個角落和縫隙。建議零售價為$599。
兩款全新路由器
小米最新推出Xiaomi路由器AX1500及Xiaomi路由器AX3000T，體驗5GHz WiFi 6高速連接技術。同樣支援小米網狀網絡技術及OFDMA技術，可讓多部裝置同時進行數據傳輸及支援多種混合連線方式。
AX1500無線速度最高可達1501Mbps，AX3000T採用Xtra Range技術，附加5G天線，支援高達160MHz頻寬，無線速度最高為2976Mbps。內置12nm 1.3GHz雙核心處理器，256MB容量記憶體，更支援 NFC 觸控連接。Xiaomi路由器AX1500和AX3000T建議零售價分別為$189和$249。
升級掃拖機械人
全新的Xiaomi掃拖機器人X20+功能進一步升級，全功能智慧型基座設有雙重自動清空風管，只需 10 秒就能清空集塵盒。大容量集塵袋可持續長達75天無需清空，並能自動清洗及風乾拖布，加上4L超大容量水箱，更加方便。
X20+亦有提升吸塵和拖地效能，具備6000Pa強大吸力，高速180rpm旋轉拖地，有效去除污漬。拖布可智慧抬升，同時具備S-Cross廣域結構光障礙物迴避系統、LDS 雷射導航等，更敏捷地迴避障礙物。Xiaomi 掃拖機器人X20+將於4月2日正式發售，建議零售價為$2,999。
「米粉節2024」全優惠
直播購物優惠
米粉節2024期間，小米香港將在mi.com及社交媒體上進行直播，大玩互動遊戲。首場3月26日的直播期間，有機會獲得Xiaomi 14商品兌換券，更有POCO X6 Pro 5G智能手機、Redmi Watch 3、米家智能空氣循環扇及Xiaomi智能攝影機C500 Pro購物優惠，折扣由71折至92折不等。
預購優惠低至半價
顧客付預購價$50並於指定日期內支付尾數，可享優惠價低至5折，推介產品包括Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra、掃拖機器人S10+、小米智能變頻電風扇2 Pro及一系列智能手機。
累積消費龍虎榜
在米粉節2024期間，於mi.com單筆訂單消費滿$1,000，即獲4張總值$1,000現金券。購物金額累積消費總排名頭三位，將可分別獲得Xiaomi 14、Xiaomi電視A Pro 55及Redmi Watch 3！
限時購物獎賞
凡於3月26日8pm至10pm、3月27日至4月10日12am至2am和10pm至12pm，在官網單筆消費滿$5,000（手機、平板及新品不適用），即送Xiaomi手環7 Pro。
滿額加購優惠
官網單筆消費滿$3,000，可以$399換購原價$629的Redmi Watch 3。
消費積分獎賞
顧客可以2,000會員積分換取「Xiaomi 手環 7 Pro 」兌換券，每日限量20張。
$200手機現金劵
即日起每個Mi ID可領取「港幣$200手機現金劵」一張，每日限量 2,000 張，消費滿港幣$3,000及指定型號適用。
每日限量秒殺
活動期間，每日12am至11:59pm在官網可限時搶購多款特價產品，包括65折入手POCO X5 5G 6GB+128G、47折購買小米顯示屏1C等。
必買特選產品
另亦有一系列生態鏈產品以優惠價發售，包括Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra、等離子空氣淨化器等，折扣高達52折。
優惠詳情：米粉節2024官方網站