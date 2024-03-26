小米優惠｜米粉節2024開鑼　限時折扣及家居新品推介

想入手小米電子產品係時候！年度「米粉節2024」將於3月27日至4月10日展開，今年除了有產品價格折扣、現金券、限時購物禮遇、消費獎賞和每日秒殺之外，更推出4款全新智能產品，包括兩款Xiaomi路由器、無線吸塵器及掃拖機器人。小米香港於鑽石山荷李活廣場設立全新專賣店，並於3月29日正式開幕，屆時將推出多個開幕專享購物禮遇。

米粉節4款新品推介 性價比高無線吸塵機 全新一代的Xiaomi無線吸塵器G20 Lite內置高速無刷摩打，吸力高達18,000Pa。配備白光燈粉塵偵測技術，找出隱藏污垢，前置式LED頭燈可照亮黑暗縫隙中的灰塵，光線不足的區域都能徹底清潔。 G20 Lite內置2,200mAh大容量電池，電池續航長達45分鐘，備有電量指示燈。吸塵機設計纖巧，配備五重過濾，擁有多款升級版刷頭組合，清潔各種材質及深入每個角落和縫隙。建議零售價為$599。



兩款全新路由器 小米最新推出Xiaomi路由器AX1500及Xiaomi路由器AX3000T，體驗5GHz WiFi 6高速連接技術。同樣支援小米網狀網絡技術及OFDMA技術，可讓多部裝置同時進行數據傳輸及支援多種混合連線方式。 AX1500無線速度最高可達1501Mbps，AX3000T採用Xtra Range技術，附加5G天線，支援高達160MHz頻寬，無線速度最高為2976Mbps。內置12nm 1.3GHz雙核心處理器，256MB容量記憶體，更支援 NFC 觸控連接。Xiaomi路由器AX1500和AX3000T建議零售價分別為$189和$249。

升級掃拖機械人 全新的Xiaomi掃拖機器人X20+功能進一步升級，全功能智慧型基座設有雙重自動清空風管，只需 10 秒就能清空集塵盒。大容量集塵袋可持續長達75天無需清空，並能自動清洗及風乾拖布，加上4L超大容量水箱，更加方便。 X20+亦有提升吸塵和拖地效能，具備6000Pa強大吸力，高速180rpm旋轉拖地，有效去除污漬。拖布可智慧抬升，同時具備S-Cross廣域結構光障礙物迴避系統、LDS 雷射導航等，更敏捷地迴避障礙物。Xiaomi 掃拖機器人X20+將於4月2日正式發售，建議零售價為$2,999。