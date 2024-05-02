小米全新旗艦級平板Xiaomi Pad 6S Pro　12.4吋3K靚芒大電兼增AI功能

小米今日推出Xiaomi Pad 6S Pro 12.4，內外均升級，售價為$4,399。

小米推出全新平板電腦Xiaomi Pad 6S Pro 12.4，為小米Pad 6系列的最高階型號，搭載12.4吋144Hz 3K螢幕，配備Snapdragon 8 Gen 2晶片、32MP前置自拍鏡頭、6個揚聲器、10,000 mAh電池連120W HyperCharge快充技術，比起Xiaomi Pad 6內外大為提升。

12.4吋旗艦級螢幕 Xiaomi Pad 6S Pro搭載12.4吋144Hz1 3K螢幕，解析度達3,048x2,032、294ppi，DCI-P3色域能夠呈現687億種色彩，另配搭高達900nits的最大亮度，支援Dolby Vision HDR內容及144Hz AdaptiveSync更新率，畫面豐富清晰及流暢。 螢幕採用3:2的寬高比設計，比起Xiaomi Pad 6的11吋螢幕，提供更多顯示空間，垂直格式更勝16:10顯示比例，適合閱讀文件和圖像分析，以及觀賞影片、編輯照片或遊戲。採用經過TUV Rheinland認證的三重眼睛保護技術，長時間觀看也不會為眼睛帶來不適。 平板備有6個揚聲器搭配Dolby Atmos技術，提供立體聲音效。電池容量高達10,000mAh，支援120W HyperCharge快充技術，充電至100%只需35分鐘。

Xiaomi Pad 6S Pro配合Xiaomi HyperOS的互聯功能，可輕鬆與智能手機進行互聯。

支援跨設備功能 搭載4nm製程Snapdragon 8 Gen 2晶片，配合Xiaomi HyperOS，引入了3項互聯功能，包括Home Screen+、跨設備協作和小米智能樞紐。Home Screen+功能讓智能手機與平板在近距離時輕鬆傳輸內容。跨設備筆記應用程式內的照片功能，可容許用家使用小米智能手機的相機拍攝照片，然後直接將這些圖像儲存至小米筆記應用程式中。 全新的小米智能樞紐為設備控制中心，可同時管理和控制多達7個設備，其中包括各種小米AIOT產品。輕觸分享功能可利用NFC技術，只需輕觸屏幕便能輕易分享檔案。

前後鏡頭提升像素 32MP前置自拍鏡頭支援FocusFrame，後置主鏡頭像素達50MP，比起Pad 6進步得多。相機應用程式新增導演模式功能，支援多達4個攝影機和4個螢幕。同時亦加入AI藝術功能，將基本素描轉化為數碼藝術影像。