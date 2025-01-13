小米全新產品大晒冷　首次推出洗碗機、升級智能穿戴、流動電源及家電

小米宣布於香港推出11款新產品，涵括智能穿戴、家電等不同設備，當中不少是功能升級，或是有全新亮相的洗碗機及電壓力鍋等，價錢相當抵玩值得入手試試！

Redmi Buds 6及Pro耳機 全新Redmi Buds 6具有先進的主動降噪功能，降噪深度高達 49dB1，頻寬為2kHz。有多種主動降噪和通透模式、雙Mic AI降噪功能、360° 沉浸式音效等，亦有智慧連接可無縫共享音訊、自訂手勢免持拍照功能。提供雲朵白、午夜黑和珊瑚綠3種顏色選擇，一次充電即可播放長達10小時，搭配充電盒則可播放長達42小時。 現已發售，建議零售價為$219。



Redmi Buds 6 Pro為進階版，同軸三重驅動器獲得Hi-Res Audio Wireless認證及支援LDAC。PZT雙高音單元與擁有鈦膜的11mm驅動器，內置3D立體音效、頭部動態追蹤，音質更有層次；旗艦級55dB6主動降噪包含高達4kHz超寬頻率覆蓋範圍，亦有觸控功能、自訂均衡功能等。 提供冰川白、玄悟黑和薰衣紫3種顏色選擇，單次充電有9.5小時的播放時間，搭配充電盒使用長達36小時。現已發售，建議零售價為$429。

Redmi Watch 5智能手錶擁有超大光亮屏幕，建議零售價為$649。

Redmi Watch 5智能手錶 Redmi Watch 5擁有品牌歷來最大最明亮的螢幕，為用家提供特大的2.07英寸AMOLED螢幕，1500nits光亮度、60Hz的刷新率以及鮮明的324 ppi清晰度，搭配超薄2mm邊框和僅82%的屏佔比，並有長達24天的電池壽命。



有齊藍牙電話通話功能、雙麥克風降噪功能，以及全新心率算法提高準確性，實現全天候心率、血氧和睡眠品質監測，擁有150多種運動模式，配備內置的衛星導航系統、5ATM防水等級。提供銀灰色、矅石黑和薰衣紫3種顏色選擇，現已發售，建議零售價為$649。

Xiaomi自帶線行動電源10000 33W及165W 全新Xiaomi自帶線行動電源10000 33W重量僅210克，額外的USB-C端口提供33W充電，另外一個USB-A端口則支援每個設備高達22.5W的動態電源分配，在3個設備充電的同時，也能以30W 的速度自動充電，最快能夠在30分鐘內將相容的小米智能手機充電至45%。提供深空藍、淺咖色兩種顏色選擇，現已發售，建議零售價為$149。



另一款行動電源10000 165W配合雙端口，可提供高達165W的總輸出。適用於充電智能手機、平板電腦和筆記型電腦，同時可為兩個設備充電，分別支持高達120W和45W的充電速度。小米設備以120W充電，最快可於23分鐘內充滿。



重量僅318克，並配備內置的USB-C充電線，另配備智能彩色螢幕顯示實時電量。Xiaomi自帶線行動電源10000 165W為非小米設備提供高達110W（65W + 45W）的雙端口充電，亦支持90W自我充電，僅需15分鐘即可實現75%的充電，並在35分鐘內充滿。現已發售，建議零售價為$249。



Xiaomi BE3600 Pro Mesh路由器支援Wi-Fi 7，一件售價$449。

Xiaomi BE3600 Pro Mesh路由器 支援Wi-Fi 7技術，採用4K-QAM技術，提供高達3600 Mbps的總速度。搭配高通四核心處理器，提供流暢8K串流媒體和遊戲體驗。配備了2.5 Gbps高速網絡連接埠，多鏈路操作技術使單個設備能同時連接兩個頻段。



具備簡易智能連接功能，只需觸碰路由器上的NFC區域即可立即連接Wi-Fi，內置藍牙網關確保小米藍牙設備的無縫連接。配備了4個高功率信號放大器和4個高性能天線，支持多達10台路由器實現分佈式網絡。將於1月15日發售，一件及兩件裝建議零售價分別為$449和$799。

Xiaomi多功能電煮鍋1.5L 提供1000W高功率多功能電炒鍋，專為1至2人份量而設，具有可拆卸、可清洗的湯鍋，並塗上鐵氟龍和陶瓷不沾層，更容易清潔和防黏保護。搭配1.2L蒸籠，內置5個熱量級別及恆溫器，有NTC控溫、24小時預設設定及自動保溫功能。將於1月15日發售，建議零售價為$229。

Xiaomi電壓力鍋4.8L 4.8L大容量適合全家人使用，5層厚內鍋，配合6個烹煮模式、7段食材口感調節和24小時智能預設定時。將於1月15日發售，建議零售價為$529。

Xiaomi IH電飯煲3L經過升級功能更豐富，建議零售價$499。

Xiaomi IH電飯煲3L 採用3D感應加熱技術，6種烹飪功能包括煮飯、速食米飯、煲粥、蒸煮、煲湯、保暖，煲蓋頂部配有智慧黑色觸控顯示器。內置24小時預設設定和12小時保溫功能，6層加厚內鍋，智慧溫控曲線，確受熱均勻。26分鐘超快煮飯，內置可拆式雙層蒸汽閥，提供兩排六孔，防止高溫煮粥時溢出。現已發售，建議零售價為$499。

Xiaomi桌上型洗碗機 提供超薄的35cm機身和55cm寬度，折疊門的開啟深度僅60cm，內置4個噴淋臂，底部設有兩個三爪高頻噴射臂。34個強力高溫高壓水刀，從各個角度有效清除污垢。內置80°C PTC熱風循環確保快速乾燥。有效殺死高達99.99%細菌和病，75°C高溫清洗，支援96小時抗菌。現已發售，建議零售價為$2680。

Xiaomi智能投影機L1及Pro 全新Xiaomi智能投影機L1是首款支援自動對焦、自動梯形校正、智慧避障和自動入幕的產品，支援Google TV、Netflix、YouTube、Disney+、Prime Video及Google語音助手。 具備杜比音訊 技術，亮度為200ANSI，2個3W揚聲器，建議零售價為$1399。Xiaomi智能投影機L1 Pro的亮度則提升為400ANSI，擁有2個5W揚聲器，建議零售價為$1999。