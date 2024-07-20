小米北京發布會直擊｜全新耳機及手環平過內地價　首推開放式耳機

雷軍在發布會上亦同步發布了Xiaomi Buds 5和Xiaomi手環9。

雷軍在北京發布會上亦同步發布了兩款全新生態鏈產品，當中包括Xiaomi Buds 5和Xiaomi手環9，以及同樣新出的Xiaomi開放式耳機。3款產品現已在小米官網mi.com正式開售，並於7月20日在全線小米之家、小米之家專賣店、香港各大運營商和零售商門市及網站發售。 雷軍亦同場發布了香港未有消息的Redmi K70至尊版電競手機、Xiaomi Watch S4 Sport，以及空氣淨化機、冷氣機，還有電動超跑概念車Xiaomi SU7 Ultra Prototype。

靚聲降噪耳機 Xiaomi Buds 5在外形設計、功能和效能表現均全面升級，同樣具備TWS、保真壓縮音訊及複合式降噪功能，採用半入耳式設計，細小精巧，而且超輕身只重4.2克，建議零售價只需$599，比內地售價更低。 Xiaomi Buds 5擁有保真壓縮音訊技術及Qualcomm Snapdragon Sound X Hi-Res雙HIFI聲音質量認證，在手機和耳機連接後，能達致真正的無損音頻（44.1k/16bit），在Harman AudioEFX 聯合調音下，高質音效得到保證。 Xiaomi Buds 5定製化的內外超感雙磁單元加黑色高分子鍍膜，預設5組EQ曲線模式，用戶亦可使用獨立空間音頻。支援39小時續航、Google Fast Pair及雙設備連接，透過小米耳機應用程序，內置耳機獨立錄音功能，相當實用。

長續航更多錶帶配搭 全新Xiaomi手環9帶來多種材質的錶帶，可輕鬆拆換。機身採用鋁合金噴砂金屬邊框，4種色彩選擇。採用1.62吋AMOLED螢幕 ，擁有自動螢幕亮度調節，最大亮度達1200nits ，60Hz高刷新率。1小時內充電至100%，日常使用電池續航力長達21天。內置升級的線性馬達，有20種獨創振動模式。 與北京大學第三醫院合作研發全方位升級睡眠監測、心率和血氧檢測功能，升級高精度感測器，心率準確度提高16%，並有150多個運動模式可記錄心率和消耗的卡路里。 Xiaomi ＼手環9將提供午夜黑、冰川銀、玫瑰粉及北極藍4種顏色，建議零售價為$249，與內地同價。