小米北京發布會直擊｜推出首部細摺Xiaomi MIX Flip　香港同步發售

小米在北京首鋼舉辦2024雷軍年度演講，由CEO親自發布小米多款新品陣容，包括兩部摺疊式手機、穿戴裝置、家庭電器等，雷軍亦親述小米電動車SU7的開發故事、銷售情況及未來目標。米粉最關注的必定是小米即將推出的摺疊式手機Xiaomi MIX Fold 4，以及首部鏡盒式細摺Xiaomi MIX Flip有甚麼驚喜。

留意Xiaomi MIX Fold 4暫時不會在香港推出，Xiaomi MIX Flip則首次與內地同步發售，7月26日正式上市，建議售價為$7699。香港版有黑及淺紫兩色，配置為12+512GB，現已小米官網mi.com率先接受預訂，於7月20日於全線小米之家、小米之家專賣店、各大零售商門市及網站同步接受預訂。7月19至25日將有預售優惠，送價值$617的贈品，包括多變保護殼、保護殼主題卡片及真皮手機掛繩。

一般細摺外屏只能作簡單顯示，MIX Flip卻能有多種功能日常使用，發布會上更展示如何在完全不用主全屏幕下使用一整天。鍵盤幾乎與內部屏幕一樣寬，超過200個最受歡迎的app，可以在3.5吋、16:9主應用區域上運行，使用Facebook、看YouTube、Spotify聽歌、撥打及接聽電話、傳送訊息、影相拍片等。使用方式像日常向下滑開啟通知及控制中心，亦支援自動旋轉。

雷軍強調Xiaomi MIX Flip要好看，採用小米複合纖維材質製作，中框與MIX Fold 4相同，使用6M42鋁合金、小米屏蔽玻璃和UTG超薄柔性玻璃。雙連桿鉸鏈內部結構採用MIX Fold 4相同的高強度耐磨材料，折疊和展開壽命達50萬次，並通過SGS折疊認證。

Xiaomi MIX Flip採用Snapdragon 8 Gen 3行動平台，成為全球首款少數採用最新旗艦晶片組的摺機。重新設計3D散熱系統及隔熱材料，可快速散熱。4780mAh的超高容量電池，續航表現媲美普通手機，效能超越旗艦Xiaomi 14，更直指iPhone 15 Pro。採用相同的低頻天線設計，搭載小米澎湃T1訊號增強晶片，並支援Wi-Fi 7和5G-A連接。

口袋Leica相機

搭載小米聯乘Leica新一代Summilux鏡頭，主相機5000萬像素，採用1/1.55吋Light Fusion 800高動態範圍感光元件。47毫米Leica浮動長焦鏡頭同樣為5000萬像素，最小對焦距離為9厘米，支援微距拍攝。搭載了小米AISP大模型計算攝影平台，支援高達60 TOPS處理能力的高階成像場景。全新「大師肖像」模式，以PortraitLM大模型，拍攝肖像保持真實不過份「味精」。

小巧機身加超大外屏及可折疊的形態，影相方式更加便利彈性。手機摺合時可用大型外部顯示器攝影和視訊錄製，亦有化妝鏡模式、摺疊懸停模式及外部顯示預覽，無需三腳架拍照錄影，更順手好用。

單看Xiaomi MIX Flip賣點及規格已夠吸引，詳細試用及實測，請密切繼續留意稍後報道。