小米北京發布會直擊｜新一代大摺Xiaomi MIX Fold 4　全碳設計超輕薄

雷軍在小米發布會2024年度演講中，發表了另一部大摺Xiaomi MIX Fold 4，但暫未會在港發售。

雷軍在小米發布會2024年度演講中，亦發表了大摺後繼機Xiaomi MIX Fold 4。今代特別在首次全面採用全碳架構，重量及厚度減少，手機晶片及效能卻有大大升級。雖然這部手機暫時未在香港上架，但也相當值得留意。

更加輕身纖薄

Xiaomi MIX Fold 4選用新一代小米專有鉸鏈，採用高強度材料搭配耐磨碳陶瓷鋼傳動結構，鉸鏈總體積減少34%，開口閉合壽命達50萬次，並獲得SGS可靠折疊認證。新機厚度僅為4.59毫米，折疊厚度為9.47毫米，機身僅重226克。首次全面採用全碳架構，鉸鏈浮動中板、顯示背板、中板電池倉均精密模壓成型，由T800H碳纖維材料製成，增加強度和耐用性同時減輕重量。

Xiaomi MIX Fold 4內屏為兩塊7.98吋面板，解析度2488x2244，支援1-120Hz自適應刷新率和 HDR10+。小米盾玻璃外屏為6.56吋C8+面板，解析度為2520x1080，也支援120Hz高刷新率和P3色域顯示。內屏則配備UTG超薄柔性玻璃，採用先進的Pol-less Plus技術，顯著降低功耗同時增強亮度和色彩表現，兩款顯示器皆支援Dolby Vision技術。

今代升級最新的Snapdragon 8 Gen 3行動平台和3D冷卻系統，5100mAh大容量電池支援67W有線充電和50W無線充電，另亦支援雙向衛星通信、IPX8防水等功能。