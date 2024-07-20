小米北京發布會直擊｜新一代大摺Xiaomi MIX Fold 4　全碳設計超輕薄

雷軍在小米發布會2024年度演講中，亦發表了大摺後繼機Xiaomi MIX Fold 4。今代特別在首次全面採用全碳架構，重量及厚度減少，手機晶片及效能卻有大大升級。雖然這部手機暫時未在香港上架，但也相當值得留意。
更加輕身纖薄
Xiaomi MIX Fold 4選用新一代小米專有鉸鏈，採用高強度材料搭配耐磨碳陶瓷鋼傳動結構，鉸鏈總體積減少34%，開口閉合壽命達50萬次，並獲得SGS可靠折疊認證。新機厚度僅為4.59毫米，折疊厚度為9.47毫米，機身僅重226克。首次全面採用全碳架構，鉸鏈浮動中板、顯示背板、中板電池倉均精密模壓成型，由T800H碳纖維材料製成，增加強度和耐用性同時減輕重量。
Xiaomi MIX Fold 4內屏為兩塊7.98吋面板，解析度2488x2244，支援1-120Hz自適應刷新率和 HDR10+。小米盾玻璃外屏為6.56吋C8+面板，解析度為2520x1080，也支援120Hz高刷新率和P3色域顯示。內屏則配備UTG超薄柔性玻璃，採用先進的Pol-less Plus技術，顯著降低功耗同時增強亮度和色彩表現，兩款顯示器皆支援Dolby Vision技術。
今代升級最新的Snapdragon 8 Gen 3行動平台和3D冷卻系統，5100mAh大容量電池支援67W有線充電和50W無線充電，另亦支援雙向衛星通信、IPX8防水等功能。
Leica 4相機系統
Xiaomi MIX Fold 4搭載Leica光學四攝系統覆蓋所有焦距，主相機採用全新50MP Light Fusion 800高動態範圍感測器，摺屏首次引進「Dual Native ISO Fusion Max」技術，提供更準確的色彩呈現，和在高對比場景中的保留細節。
12MP超廣角鏡頭提供120°視野，而50MP Leica浮動長焦鏡頭則可提供出色的人像效果和微距效果攝影能力，115mm Leica潛望式超長焦鏡頭，也支援特寫拍攝。新的「大師肖像」模式效果貼近而不太過「味精」，避免過度銳化和演算。
Xiaomi MIX Fold 4暫未在香港上市，內地推出的國行版有3個配置，建議零售價為人民幣8999起。