小米大摺Xiaomi MIX Fold 4速試　超薄機身更大屏幕明挑Samsung機

Xiaomi MIX Fold 4小米大摺上月發布，在國內現已有售，定價由8999人民幣起。

上月小米於北京舉行2024雷軍年度演講，並發布了兩部全新摺機Xiaomi MIX Fold 4及MIX Flip。雖然大摺MIX Fold 4暫時不會在香港上市，難得小米香港引入了一部來港，今次簡單試用部分功能，有興趣購買的話可能就要考慮國行版了。

比對手更輕巧 Xiaomi MIX Fold 4擺明車馬與Samsung Galaxy Z Fold6正面對抗，用上全碳纖維架構，只重226克，摺合厚度為9.47毫米、打開為4.59毫米。Z Fold6重量為239克，摺合厚度為12.1毫米、打開為5.6毫米。四微曲機身及屏幕，配上弧型水滴金屬中框，跟Z Fold6的正方直角設計完全不同。 摺位採用小米龍骨轉軸2.0，R1.6超微水滴形態，用上超強鋼材料及精密齒輪，開合手感實淨堅固，摺合壽命超過50萬次。摺痕不算太明顯，兩屏貼合，亦可作45至135度懸屏。唯一缺點是後置四鏡相機模組有一定厚度，不能平放枱面。

內外配備靚芒 Xiaomi MIX Fold 4以內外屏一致為賣點，外屏為6.56吋FHD+ AMOLED，2K+ AMOLED Pol-less Plus內屏打開為7.98吋，同樣有3000nit峰值亮度、418PPI、1-120Hz自適應刷新率，亦支援Dolby Vision、HDR10+等技術。視覺效果明亮清晰，睇片、打機及影相取景用大芒夠爽，亦可作多視窗工作。 內屏相機設置在左上角，因此如果使用自拍鏡頭時，加上突出的相機模組，相片就會有點歪掉，是美中不足的地方。

Leica四鏡攝力 Xiaomi另一殺著當然是與Leica合作的Summilux光學鏡頭，MIX Fold 4後置全焦段四鏡頭，包括5000萬像素、ƒ/1.7大光圈主鏡頭；5000萬像素2X長焦鏡頭，47mm等效焦距；1000萬像素5X超長焦鏡頭，115mm等效焦距；以及1200萬像素0.6X超廣角鏡頭，20°廣角視野。亦可作30X AI超級長焦，雖然可影到極遠的景物，相當誇張，不過影出來效果一般。 跟MIX Flip一樣配備大師人像模式，可作人文、旋焦、肖像及柔焦等效果，亦有齊Leica經典及生動攝影風格、濾鏡、美顏等效果，影人像靚相冇難度。