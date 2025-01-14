小米年貨節手機家電大減價　買滿$1000送$1000、特價加購及每日秒殺等優惠

小米除了有全新手機Redmi Note 14及新品上市，小米官網同時進行小米年貨節送禮賀新歲活動，由即日起至1月27日23:59，大量手機平板、智能手錶及耳機、家電產品都有獨家優惠及減價，過年前不妨掃定貨。

消費回饋 累積實際消費金額前三名送以下獎品，買得多即有機會得到！

第一名：Xiaomi 桌上型洗碗機

第二名：Redmi Note 14 Pro

第三名：Redmi Watch 5 消費返券 單筆訂單消費滿$1000，即送價值$1000優惠券禮包 加價購好禮 單筆消費訂單滿$1500，可以優惠價換購Xiaomi 路由器AX3000T、Redmi Buds 6 Active等熱門商品 滿額立減 單筆消費滿$1000即減$50，手機平板不適用。 小米積分當錢駛 每10小米積分即可抵$1，每單交易最多可以兌換高達$500港幣，於付款時抵扣。



米網每日秒殺 每日0點商品限量秒殺，當中包括Redmi 12 5G手機，原價$1699，減$500只需$1199；Xiaomi智能抽濕機減$400只售$1699等。另外亦有Xiaomi智能空氣炸鍋6.5L、小米智能投影機、電競顯示器、小米電動鬚刨等家品，每日不同。

手機專屬現金券 即日起至1月27日23:59，多款手機專屬現金券可無條件領取，購買Xiaomi手機、Redmi手機及平板可用消費滿指定金額即可使用此優惠券，消費滿$1000減$100、滿$1800減$150、滿$3000減$200，部分手機平板型號亦有折扣及贈品，另設以舊換新優惠。

$288、$488及$888禮包 部分新產品進行套裝優惠，分$288、$488及$888禮包3款價錢禮包，家電包括行動電源、掛燙機、微波爐等等，可自由組合，減價由$150至$610。

小米積分兌換 會員可以小米積分兌換手機現金券及熱門商品，包括$200至$400手機現金券、Xiaomi 13T Pro兌換券、Xiaomi掃拖機器人S10+兌換券等多款選擇。

多款產品大減價 大熱產品包括Xiaomi電視A Pro 75原價$5,999，減$600後只需$5399；Xiaomi電視A Pro 43亦減至$1799；Xiaomi Watch 2 Pro原價$1499，優惠價$1299；Xiaomi掃拖機器人X10+原價$5999大減$3199，現售$2800。