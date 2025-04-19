小米手機力壓華為稱霸內地　全球市佔率僅次Samsung及Apple

據市場調研機構CounterPoint最新發布的2025年第一季度全球智能手機市場報告顯示，全球智能手機出貨量同比增長3%，主要受益於中國、拉丁美洲及東南亞市場需求強勁回升。在這波市場復甦中，小米與Apple表現尤為亮眼！
中國手機品牌出貨量冠軍
從全球市場格局來看，SAMSUNG依然以20%的市場份額穩居榜首，APPLE緊隨其後佔據19%的市場份額。值得關注的是，中國品牌小米強勢拿下14%的全球市場份額，不僅穩居全球第三大手機廠商寶座，更蟬聯中國手機品牌出貨量冠軍。OPPO與vivo則以8%的市場份額並列第四位。
特別值得注意的是中國市場的激烈競爭態勢。根據供應鏈最新數據顯示，在2025年3月（第10至13周）期間，小米以324.37萬部的新機激活量、17.98%的市場份額成功登頂中國市場榜首，同比增長達16.99%。
成功實施「雙引擎戰略」
華為則以322.96萬部激活量、17.90%的市場份額緊隨其後，同比增幅更高達19.87%。業內分析指出，小米與HUAWEI成為3月份中國市場唯二實現同比正增長的手機品牌。
市場觀察家認為，小米能夠在全球化布局與本土市場雙線告捷，主要得益於其「雙引擎戰略」的成功實施：一方面通過高端化產品線提升品牌溢價能力，另一方面持續強化性價比優勢鞏固大眾市場。
而 APPLE 則憑藉iPhone 17系列的強勁表現，在高端市場維持穩定增長。隨着第二季度傳統銷售旺季來臨，各大品牌之間的市場份額爭奪戰預計將更趨白熱化。
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