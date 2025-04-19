小米手機力壓華為稱霸內地　全球市佔率僅次Samsung及Apple

據市場調研機構CounterPoint最新發布的2025年第一季度全球智能手機市場報告顯示，全球智能手機出貨量同比增長3%，主要受益於中國、拉丁美洲及東南亞市場需求強勁回升。在這波市場復甦中，小米與Apple表現尤為亮眼！

中國手機品牌出貨量冠軍

從全球市場格局來看，SAMSUNG依然以20%的市場份額穩居榜首，APPLE緊隨其後佔據19%的市場份額。值得關注的是，中國品牌小米強勢拿下14%的全球市場份額，不僅穩居全球第三大手機廠商寶座，更蟬聯中國手機品牌出貨量冠軍。OPPO與vivo則以8%的市場份額並列第四位。

特別值得注意的是中國市場的激烈競爭態勢。根據供應鏈最新數據顯示，在2025年3月（第10至13周）期間，小米以324.37萬部的新機激活量、17.98%的市場份額成功登頂中國市場榜首，同比增長達16.99%。