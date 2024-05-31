小米抵買新產品推介 路由器 曲面顯示器 性價比高

小米產品向來以性價比作招徠，最近推出多款全新生態鏈產品，電子產品代表有只需$269的路由器，以及定價$1,799的電競曲面顯示器，家居用品有手持掛燙機，行李箱都有4個尺寸，生活各方面都照顧周全。

抵玩曲芒Xiaomi電競曲面顯示器 這款電競曲面顯示器G34WQi具備3440x1440 WQHD超清晰解析度，21:9顯示比例、1500R弧度曲率，遊戲體驗更加沉浸。支援180Hz高更新率及1ms反應，配備95% DCI-P3、100% sRGB寬廣色域和350nits亮度，亦有FreeSync Premium防撕裂技術認證和DC調光技術，德國萊茵TUV認證的低藍光模式可過濾短波藍光，多功能支架靈活調整顯示器高度和角度，零售價為$1,799。

Xiaomi AX3000 Mesh路由器以容易使用為賣點，連接速度亦不俗。

平價路由器Xiaomi AX3000 Mesh 支援WiFi 6，在2.4GHz和5GHz頻段上提供高達3,000 Mbps的無線速度。連接2個可支援多達250+台裝置設備同時連接，更可自動辨識Xiaomi/Redmi手機。設定上簡單直接，原廠已預先配對自動連接。透過MI Home App設定小米智能裝置時，連網過程中會自動填入WiFi密碼，用手機NFC更毋須輸入密碼快速連接。1件裝和2件裝零售價分別為$269和$499。

燙衫必備Xiaomi手持掛燙機 重量僅770克，機身小巧可折疊。機身只設弧形蒸氣按鈕和指示燈，操作簡單。使用鋁壓鑄面板加上陶瓷琺瑯塗層製成，加熱速度快並保持恆溫，並適用於各類衣物，配備160mL水箱，最多可燙6件衣物。具備30kPa增壓技術，加水後26秒即出蒸氣。零售價為$149。