小米推17 Ultra首度支援衛星通訊　快充效率升至100W

根據最新流出的認證資訊，這款頂規旗艦將提供兩種版本：型號2512BPNDAC為標準版本，而型號25128PNA1C則加入衛星通訊功能，兩者均支援100W有線快充，較今年二月推出的15 Ultra提升10W，充電效率再進化。

小米已在中國市場相繼推出17、17 Pro 及 17 Pro Max 三款機型，然而整個產品線最受矚目的壓軸旗艦17 Ultra，近日終於在中國3C認證資料庫中現蹤。

這項認證結果也印證了上月業界流傳的衛星通訊傳聞，意味着小米 17 Ultra將成為品牌首款支援衛星通訊的Ultra系列旗艦。

建構更全面拍攝體驗

除了連接能力的突破，新機在影像系統也將迎來重大升級。據了解，主相機將搭載全新5,000萬像感光元件，並導入「感光元件內變焦」技術，而備受關注的長焦鏡頭則會採用2億像的望遠微距方案，配合超廣角鏡頭組成四攝像頭矩陣，建構更全面的拍攝體驗。