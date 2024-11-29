小米新品｜今月新出恆溫電熱水壺及理髮器　$300有找抵用

小米日前推出兩款全新家品，Xiaomi恆溫電水壺2 Pro及小米理髮器2，分別只需$299及$189，日常使用性價比相當高。
Xiaomi恆溫電水壺2 Pro
Xiaomi恆溫電水壺2 Pro同樣為1800W功率，但比起上代更加智能。今代多了底座，設有無段式溫度調節旋鈕，可自由選擇理想溫度，不只得5種溫度選擇，1.7L容量亦比上代加大。多種煮沸模式適合各種水質，包括自來水及淨水模式，前者會先徹底煮沸，自動降溫，並保持所需溫度。可使用米家App設定長效保溫，預先設定溫度，並調校保溫時間，保溫時間長達24小時。
今代設計在新底座加入LED顯示屏、智能燈環，特大按鈕一按即開。同樣有一體式壺嘴設計、兩段阻尼式開蓋，以及壺身採用雙層設計，內膽與外殼之間留有中空隔熱層，雙重防護。建議零售價為$299，於官網已有售。
Xiaomi理髮器2
今次小米更首度帶來Xiaomi理髮器2，雙塗層黑色刀頭修髮乾脆俐落，如髮廊般的剪髮體驗，更有多項功能全家適用。
雙塗層高硬度刀頭採用粉末冶金技術製成，配搭真空DLC及石墨烯雙塗層，耐用之餘亦能有效減少摩擦引起的熱力，避免造成頭皮不適及受損。提供多種頭髮長度選擇，包括5種貼膚剃切選項及14個不同長度的級別，塑造心目中的髮型。修剪梳可靈活調校，以2毫米遞增，短及長髮均適用。
低速輕柔模式，適合幼細髮質；高速強勁模式則適合粗硬濃密髮質。智能防纏繞系統，可保持恆定電壓，讓理髮器運作平穩，減少理髮期間出現卡頓的情況。而且全機可以沖洗，保養清潔輕鬆簡單。
機身除了調節旋鈕，亦設有智能數碼顯示，可看到電量、模式等。大容量電池在強勁模式下可運作長達180分鐘，，支援USB及Type-C充電，兼容多種充電裝置。建議零售價為$189，官網有售。