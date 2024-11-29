小米新品｜今月新出恆溫電熱水壺及理髮器　$300有找抵用

小米日前推出兩款全新家品，Xiaomi恆溫電水壺2 Pro及小米理髮器2，分別只需$299及$189，日常使用性價比相當高。

Xiaomi恆溫電水壺2 Pro

Xiaomi恆溫電水壺2 Pro同樣為1800W功率，但比起上代更加智能。今代多了底座，設有無段式溫度調節旋鈕，可自由選擇理想溫度，不只得5種溫度選擇，1.7L容量亦比上代加大。多種煮沸模式適合各種水質，包括自來水及淨水模式，前者會先徹底煮沸，自動降溫，並保持所需溫度。可使用米家App設定長效保溫，預先設定溫度，並調校保溫時間，保溫時間長達24小時。

今代設計在新底座加入LED顯示屏、智能燈環，特大按鈕一按即開。同樣有一體式壺嘴設計、兩段阻尼式開蓋，以及壺身採用雙層設計，內膽與外殼之間留有中空隔熱層，雙重防護。建議零售價為$299，於官網已有售。