小米新產品系列發布　Xiaomi Pad 7平板、Xiaomi Buds 5 Pro耳機及Xiaomi Watch S4智能手錶

小米於西班牙的Xiaomi Pinnacle發布會上，同時公開了一系列全新產品，包括Xiaomi Pad 7 Series平板電腦、Xiaomi Buds 5 Pro兩款藍牙耳機及Xiaomi Watch S4智能手錶，香港亦會有售，有興趣入手要密切留意！

Xiaomi Pad 7 Series 分別提供Xiaomi Pad 7 Pro和Xiaomi Pad 7，主打AI功能的工作用平板電腦。兩款型號均配備11.2吋3.2K 144Hz更新率螢幕、3:2螢幕比例、自適應HDR和TÜV Rheinland護眼認證。僅重500克，厚6.18毫米，配備四聲道Dolby Atmos揚聲器。 Xiaomi Pad 7 Pro採用Snapdragon 8s Gen 3流動平台，設有32MP AON前置相機和50MP後置相機，支援Wi-Fi 7，並有支援67W快充的8850mAh電池。Xiaomi Pad 7搭載Snapdragon 7+ Gen 3流動平台，配備8MP前置相機及13MP後置相機，配備Wi-Fi 6E，並支援45W快速充電。兩部均支援懸浮鍵盤及Xiaomi焦點觸控筆。 Xiaomi Pad 7備有藍色、灰色及綠色，12GB+256G售價$2799、8GB+256G$2499，Xiaomi Pad 7 Pro有藍色、灰色、綠色及灰色（柔光屏），12GB+512GB（柔光屏）售價$3999、12GB+512GB售價$3799、8GB+256GB售價港$3299。早鳥優惠送Xiaomi Pad 7/7 Pro鍵盤保護殼，以及可以優惠價$699購買懸浮鍵盤。

Home screen+ 2.0可將手機與平板同步使用。

跨平台連接性 Xiaomi HyperOS 2內置Xiaomi HyperAI和Xiaomi HyperConnect，文本創作AI寫作、AI語音辨識、Mi Canvas上的AI藝術、AI計算機。Xiaomi HyperConnect能透過NFC共享、Xiaomi Share提供跨裝置整合。 Home screen+ 2.0可存取最多2部智能手機的應用程序，相機合併功能允許用家於一個App中同時開啟智能手機和平板電腦的相機，工作站模式能將平板電腦轉換成類似桌面電腦的界面，提供浮動視窗、可調整應用程序大小和輕鬆多工處理的功能。

Xiaomi Buds 5 Pro Xiaomi Buds 5 Pro分為普通版及首次推出的Wi-Fi版，後者可直接連接智能手機Wi-Fi的耳機，令音質更加無損保真。搭載Snapdragon Sound技術套件及Qualcomm XPAN技術，支援高達4.2Mbps的傳輸頻寬，帶來96kHz/24位元的無損傳輸。普通版亦同樣為Snapdragon Sound技術套件，2.1Mbps的傳輸頻寬提供48kHz/24位元的音質。 耳機配備雙放大器同軸三驅動系統，並由Harman Golden Ear Team調音，可透過兩種專業EQ自行設定。具備高達55dB的混合式主動降噪技術，支援雙裝置連接、個性化空間音訊設定，連同充電盒具備超長40小時續航力，快速充電10分鐘更持續4.5小時的播放時間。 內置錄音功能可擷取重要對話內容，亦支援AI語音翻譯及轉錄，亦有快速手勢及擠壓操控功能。普通版提供鈦坦灰和陶瓷白兩種顏色，售價$1399；Wi-Fi版則有透亮黑色，售價$1599。

Xiaomi Watch S4 手錶以圓形設計，配備1.43吋AMOLED螢幕，亮度高達1,500 nits、466 x 466像素螢幕解像度、326 ppi像素密度，並支援60Hz的更新率。長達15天的電池壽命可確保能持久使用，充電5分鐘即可提供整整2天的使用時間。 全新功能錶盤例可能自動追蹤壓力水平，並透過表情符號顯示；Wild Walker則提供即時方向和高度，適合戶外活動及行山人士。錶圈更可拆下更換，配搭不同錶帶作個人化設計。 在運動與健康監測方面，配備自行研發的升級版演算法，全天候監測心率、血氧、壓力及睡眠狀況，心率監測準確度高達98%。支援一鍵健康分析功能，能於約60秒內生成詳細的健康報告，並提供呼吸訓練課程。L1+L5 GNSS技術確保能精準追蹤定位及監測步速，更支援超過150種運動模式。 Xiaomi Watch S4可與Xiaomi Smart Hub系統無縫整合，用家可連結小米智能手機、平板電腦、耳機及智能家居裝置，例如響鬧功尋找手機或平板電腦、遙距拍照及管理耳機設定等，新增的快速手勢功能，Thanos般彈指即可拒接電話或關閉通知。 將提供黑、銀和黑彩虹3種顏色，黑和銀色建議零售價為$999， 而黑彩虹建議零售價為港幣$1099。