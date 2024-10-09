小米旗艦智能手機Xiaomi 14T Pro　強勁Leica鏡頭低光夜攝超出色

小米旗艦智能手機Xiaomi 14T Pro售價由$4599起，有Leica攝力非常抵玩。

小米最新推出Xiaomi 14T Series，除了有Leica加持，專注夜間拍攝，同時配備AI-enhanced影像技術，輕鬆捕捉清晰生動的畫面。配備新一代旗艦 MediaTek Dimensity 9300+處理器，售價$4599起，性價比極高。

Xiaomi 14T Pro以夜攝作為主打，夜景和城市風景。即使在光線複雜的環境下，細節和生動色彩都可呈現，而且雜訊亦不高。支持UltraHDR格式及Master Portrait模式，涵蓋焦距範圍從23mm 至 75mm，確保拍攝出具有層次感、細緻度和自然背景虛化效果的人像照片。搭載3鏡頭系統，可涵蓋15mm到120mm焦段，5000萬像素主鏡頭具有大光圈ƒ/1.6和最新的Leica Summilux光學鏡頭，以及配備7P非球面高透光鏡頭，搭配Light Fusion 900感光元件。憑著1/1.31吋感光元件、雙原生 ISO Fusion Max和13.57EV的高動態範圍，可捕捉更多光線，影像生動細緻。

試相拍攝了一場由早到晚的街舞比賽，即使入黑仍然可拍到舞者姿態及觀眾模樣，細心一看維港對岸的燈光及招牌仍然清晰可見。即使在肉眼下完全昏暗的環境，仍能拍出光線及景物細節。長焦的影像亦有驚喜，拍攝月亮輕鬆看到表面紋理。不同焦段除了拍攝人像，食物、近鏡都可呈現淺景深的質感，相當好用。

頂級螢幕晶片

Xiaomi 14T Series配備6.67吋AMOLED CrystalRes螢幕，提供1.5K解析度（2712 x 1220）和 446 ppi的像素密度。144Hz的高刷新率流暢靈敏，提供DCI-P3色域覆蓋和高達4,000尼特的峰值亮度，視覺效果一流。另亦配備Hi-Res Audio無線認證和立體聲揚聲器，搭載Dolby Atmos技術，音質立體豐富。

Xiaomi 14T Pro內置新一代旗艦MediaTek Dimensity 9300+處理器，性能提升達 37%，並有Xiaomi 3D IceLoop系統散熱管理。搭載5000mAh電池，提供50W無線充電能力及120W HyperCharge，19分鐘內可充滿電量。

Xiaomi 14T Pro備有泰坦灰色、黑色、藍色，12GB+512GB售價$4599，12GB+1TB售價$4999，現已發售。