小米最強旗艦Xiaomi 17 Ultra發布 終極Leica版增變焦環

小米最強旗艦手機Xiaomi 17 Ultra正式發布，更有驚喜Leica版本。

小米最強旗艦手機Xiaomi 17 Ultra終於在中國正式發布，除了標準版之外，小米還發布了Leica版本的17 Ultra，擁有獨特的設計和機械變焦環，雙色設計更向Leica傳統M系列相機致敬。

小米最薄Ultra手機

Xiaomi 17 Ultra搭載Leica三攝系統，主攝為5000萬像素1吋Light Fusion 1050L感測器，支援LOFIC技術。此外還配備了一顆2億像素Samsung HPE 1/1.4吋潛望式長焦鏡頭，支援連續光學變焦和一顆5000萬像素超廣角鏡頭，支援自動對焦。

只有8.29mm厚度，為最歷代最薄的Ultra手機。屏幕採用6.9吋M10 AMOLED LTPO平面設計，支援最高120Hz更新率、2608 x 1200像素解析度和最高3500尼特峰值亮度，共帶小米自家的龍晶玻璃3.0保護。另配備一顆 5000萬像素自拍鏡頭，並搭載螢幕下超音波指紋辨識器。

搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，最高配備16GB LPDDR5X 記憶體和1TB UFS 4.1快閃記憶體。出廠預載小米HyperOS 3.0系統，並內建多項AI功能。配備6800mAh 碳化矽電池，支援90W有線快充、50W無線快充以及22.5W有線反向充電。

其他規格包​​括紅外線感測器、雙卡雙待、Hi-Res音訊、立體聲揚聲器、四麥克風陣列、IP66/IP68/IP69防水防塵等級、Wi-Fi 7、藍牙6.0、NFC和衛星通訊。小米17 Ultra提供黑及白色、酷炫煙紫、星空綠4種配色。