小米最強旗艦Xiaomi 17 Ultra發布 終極Leica版增變焦環

小米最強旗艦手機Xiaomi 17 Ultra終於在中國正式發布，除了標準版之外，小米還發布了Leica版本的17 Ultra，擁有獨特的設計和機械變焦環，雙色設計更向Leica傳統M系列相機致敬。
小米最薄Ultra手機
Xiaomi 17 Ultra搭載Leica三攝系統，主攝為5000萬像素1吋Light Fusion 1050L感測器，支援LOFIC技術。此外還配備了一顆2億像素Samsung HPE 1/1.4吋潛望式長焦鏡頭，支援連續光學變焦和一顆5000萬像素超廣角鏡頭，支援自動對焦。
只有8.29mm厚度，為最歷代最薄的Ultra手機。屏幕採用6.9吋M10 AMOLED LTPO平面設計，支援最高120Hz更新率、2608 x 1200像素解析度和最高3500尼特峰值亮度，共帶小米自家的龍晶玻璃3.0保護。另配備一顆 5000萬像素自拍鏡頭，並搭載螢幕下超音波指紋辨識器。
搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，最高配備16GB LPDDR5X 記憶體和1TB UFS 4.1快閃記憶體。出廠預載小米HyperOS 3.0系統，並內建多項AI功能。配備6800mAh 碳化矽電池，支援90W有線快充、50W無線快充以及22.5W有線反向充電。
其他規格包括紅外線感測器、雙卡雙待、Hi-Res音訊、立體聲揚聲器、四麥克風陣列、IP66/IP68/IP69防水防塵等級、Wi-Fi 7、藍牙6.0、NFC和衛星通訊。小米17 Ultra提供黑及白色、酷炫煙紫、星空綠4種配色。
Leica版本更豪華
Leica版與標準版配置相同，但增加了一些額外功能，例如機械變焦環，用作調整焦距、曝光和白平衡。採用靈感源自徠卡M系列相機的雙色調設計，機身帶有滾花紋理，背面印有Leica紅點標誌。
還配備了3:2比例的Leica專屬「瞬間」模式、安全加密晶片和雙衛星通訊功能。手機包裝盒內含鏡頭蓋、掛繩、磁吸保護殼和清潔布。將提供黑色和米白色兩種配色，1將於12月27日起在中國大陸地區透過小米官網開賣。
6999人民幣起跳
價格方面，標準版Xiaomi 17 Ultra提供三種配置：12GB+512GB版本售價6999元人民幣（折合約7768港元），16GB+512GB版本售價7499元人民幣（約8878港元），16GB+1TB版本售價8499元人民幣（約9433港元）。
Xiaomi 17 Ultra Leica版16GB+512GB版本售價7999元人民幣（約8878港元），16GB+1TB版本售價8999元（約9988港元）。香港有望於2月發售，有興趣入手就要密切留意後續報道。