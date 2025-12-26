熱門搜尋:
科技
2025-12-26 10:03:54

小米最強旗艦Xiaomi 17 Ultra發布 終極Leica版增變焦環

小米最強旗艦手機Xiaomi 17 Ultra正式發布，更有驚喜Leica版本。

小米最強旗艦手機Xiaomi 17 Ultra終於在中國正式發布，除了標準版之外，小米還發布了Leica版本的17 Ultra，擁有獨特的設計和機械變焦環，雙色設計更向Leica傳統M系列相機致敬。

Xiaomi 17 Ultra有小米最頂級配置。 Xiaomi 17 Ultra厚度只有8.29mm。 Xiaomi 17 Ultra Leica 3鏡頭攝影系統。 Xiaomi 17 Ultra配備6.9吋屏幕。

小米最薄Ultra手機

Xiaomi 17 Ultra搭載Leica三攝系統，主攝為5000萬像素1吋Light Fusion 1050L感測器，支援LOFIC技術。此外還配備了一顆2億像素Samsung HPE 1/1.4吋潛望式長焦鏡頭，支援連續光學變焦和一顆5000萬像素超廣角鏡頭，支援自動對焦。

只有8.29mm厚度，為最歷代最薄的Ultra手機。屏幕採用6.9吋M10 AMOLED LTPO平面設計，支援最高120Hz更新率、2608 x 1200像素解析度和最高3500尼特峰值亮度，共帶小米自家的龍晶玻璃3.0保護。另配備一顆 5000萬像素自拍鏡頭，並搭載螢幕下超音波指紋辨識器。

搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，最高配備16GB LPDDR5X 記憶體和1TB UFS 4.1快閃記憶體。出廠預載小米HyperOS 3.0系統，並內建多項AI功能。配備6800mAh 碳化矽電池，支援90W有線快充、50W無線快充以及22.5W有線反向充電。

其他規格包​​括紅外線感測器、雙卡雙待、Hi-Res音訊、立體聲揚聲器、四麥克風陣列、IP66/IP68/IP69防水防塵等級、Wi-Fi 7、藍牙6.0、NFC和衛星通訊。小米17 Ultra提供黑及白色、酷炫煙紫、星空綠4種配色。

Xiaomi 17 Ultra by Leica特別版。 Xiaomi 17 Ultra by Leica帶招牌紅點設計。 Xiaomi 17 Ultra by Leica刻有Leica品牌字樣。 Xiaomi 17 Ultra by Leica設有機械變焦環。

Leica版本更豪華

Leica版與標準版配置相同，但增加了一些額外功能，例如機械變焦環，用作調整焦距、曝光和白平衡。採用靈感源自徠卡M系列相機的雙色調設計，機身帶有滾花紋理，背面印有Leica紅點標誌。

還配備了3:2比例的Leica專屬「瞬間」模式、安全加密晶片和雙衛星通訊功能。手機包裝盒內含鏡頭蓋、掛繩、磁吸保護殼和清潔布。將提供黑色和米白色兩種配色，1將於12月27日起在中國大陸地區透過小米官網開賣。

6999人民幣起跳

價格方面，標準版Xiaomi 17 Ultra提供三種配置：12GB+512GB版本售價6999元人民幣（折合約7768港元），16GB+512GB版本售價7499元人民幣（約8878港元），16GB+1TB版本售價8499元人民幣（約9433港元）。

Xiaomi 17 Ultra Leica版16GB+512GB版本售價7999元人民幣（約8878港元），16GB+1TB版本售價8999元（約9988港元）。香港有望於2月發售，有興趣入手就要密切留意後續報道。

