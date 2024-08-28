小米無按鍵智能手機或將於明年面世 挑戰iPhone搶先新領域

一直以來，業界都有傳聞 iPhone 將會推出以電容觸感按鍵取代實體按鍵的版本，但直到 2024 年仍未見實現。而根據最新消息，中國智能手機品牌小米似乎正準備在這一領域搶先一步，正在開發一款完全無按鍵的智能手機，預計將於明年上半年推出市場。

無按鍵智能手機 根據外媒的最新消息，小米正在開發一款代號為「朱雀」的無按鍵智能手機，預計將於明年上半年推出市場。這款手機最引人注目的特點是「完全沒有實體按鍵」但至於實際的設計方案據說目前暫時未有定案，業界猜測，小米可能會採用手勢控制、壓感邊框或語音命令等技術來實現無按鍵操作，這種設計有望為用戶帶來全新的交互體驗，同時也可能提高手機的防水性能。

鏡頭及處理器配備 除了無按鍵設計，「朱雀」還將配備屏下前置攝像鏡頭及傳聞將會在 2025 年下半年才公布的 Snapdragon 8+ Gen 4 晶片。這款處理器預計是今年 10 月即將推出的 Snapdragon 8 Gen 4 的升級版本，值得一提的是，除了這部尚在傳聞階段的「朱雀」以外，小米另一部開發中的旗艦 15S Pro 也將採用相同的處理器，預計於 2025 年 4 月至 6 月間發布。

小米 MIX 系列原本專為難以量產的概念機而設，圖為年前沒有正式推出的 MIX Alpha

鑑於小米對高科技展示的熱愛，市場普遍相信這部無按鍵的手機「朱雀」應傾向以 Mix 系列的概念機形式出現，並以國內市場作為主要目標，主要用途還是技術展示而非面向大眾市場的主流量產機型。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章