小米發布會電動SUV YU7登場　xiaomi 15S Pro手機搭載自家玄戒O1晶片

小米於昨日舉行小米同件戰略新品發布會，發布首款電動SUV Xiaomi YU7，以及搭載自家研發的全新晶片「玄戒O1」的手機Xiaomi 15S Pro，備受矚目。
小米首款SUV
Xiaomi YU7定位為豪華高性能SUV，1:3頭身比流線型車身及蚌式鋁機蓋設計，以鏤空的水滴頭燈和全新光環尾燈，外型繼續向保時捷致敬。中控台換上全新小米天際屏全景顯示，並有三塊Mini LED螢幕，座位雙區環繞設計，簡潔具科技感。主副駕零重力座椅支援一鍵躺倒、10點式按摩，後座亦有最大135度傾斜電動座椅，配置豪華。
設有YU7、YU7 Pro、YU7 Max三種配置，800V高壓平台續航力（CLTC）分別為835km、770km及760km。配備小米超級電機V6s Plus，峰值功率288kW、扭力528Nm，YU7 Max 0-100km/h加速只需3.23s、最高時速達253km/h。搭載Snapdragon 8 Gen 3晶片及NVIDIA DRIVE AGX Thor車載計算平台，內置一系列感知軟件。YU7系列將於7 月在中國發售，但詳細價格未有公布。
Xiaomi 15S Pro手機
Xiaomi 15S Pro首發搭載玄戒O1旗艦處理器，第二代3nm製程，內置2顆Cortex-X925超大核、4顆Cortex-A725性能大核，輔以2顆 Cortex-A725大核和2顆Cortex-A520超級能效核心，10核四叢集CPU架構。另有16核Immortalis-G925 GPU及6核低功耗NPU，運算力可達44 TOPS，安兔兔跑分達3,004,137。
備有6.73吋2K微曲屏低功耗屏幕、Leica光學全焦段3後置鏡頭、6100mAh小米金沙江電池等配置；小米15週年配色及紀念設計，以鑽石刀雕刻XRING專屬徽印、燙金Xiaomi標記等。16GB+512GB售價人民幣5499、16GB+1TB售價人民幣5999。
小米另有發布同樣搭載玄戒O1晶片的xiaomi 7 Ultra平板，搭載玄戒T1晶片的S4智能手錶，還有一部中階輕薄手機CIVI 5 PRO，不過暫時未有香港發售消息。