小米發布會電動SUV YU7登場　xiaomi 15S Pro手機搭載自家玄戒O1晶片

小米於昨日舉行小米同件戰略新品發布會，發布首款電動SUV Xiaomi YU7，以及搭載自家研發的全新晶片「玄戒O1」的手機Xiaomi 15S Pro，備受矚目。

小米首款SUV

Xiaomi YU7定位為豪華高性能SUV，1:3頭身比流線型車身及蚌式鋁機蓋設計，以鏤空的水滴頭燈和全新光環尾燈，外型繼續向保時捷致敬。中控台換上全新小米天際屏全景顯示，並有三塊Mini LED螢幕，座位雙區環繞設計，簡潔具科技感。主副駕零重力座椅支援一鍵躺倒、10點式按摩，後座亦有最大135度傾斜電動座椅，配置豪華。

設有YU7、YU7 Pro、YU7 Max三種配置，800V高壓平台續航力（CLTC）分別為835km、770km及760km。配備小米超級電機V6s Plus，峰值功率288kW、扭力528Nm，YU7 Max 0-100km/h加速只需3.23s、最高時速達253km/h。搭載Snapdragon 8 Gen 3晶片及NVIDIA DRIVE AGX Thor車載計算平台，內置一系列感知軟件。YU7系列將於7 月在中國發售，但詳細價格未有公布。